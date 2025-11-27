Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România, chiar dacă modernizarea este tot mai des invocată. Cartea electronică de identitate, prezentată ca un pas înainte, a ajuns să fie intens criticată de cei care o folosesc.

Tot mai mulți reclamă probleme aproape de fiecare dată când o prezintă, în special în relația cu instituțiile statului. Paradoxal, tocmai la ghișee, unde ar trebui să funcționeze fără cusur, .

Angajații spun că nu pot accesa complet datele din cip, iar lipsa adresei tipărite creează confuzie și întârzieri. Astfel, un proiect menit să simplifice procedurile ajunge, în realitate, să le complice.

De ce nu funcționează, în practică, cartea electronică de identitate

Reprezentanții susțin că soluțiile sunt la îndemână, însă prea puțini angajați de la ghișee se obosesc să le folosească. Unii nu știu, alții nu vor, iar câțiva pur și simplu refuză schimbarea.

În acest context, oficialii MAI se tem că proiectul riscă să nu-și atingă scopul. Cele 5 milioane de cărți electronice de identitate oferite gratuit de Uniunea Europeană până la vara viitoare ar putea ajunge nefolosite.

Numărul românilor care folosesc noua carte electronică de identitate a depășit 900.000, însă documentul nu mai afișează adresa în format tipărit. Informațiile sunt stocate doar în cip, iar multe instituții publice și companii private nu au cititoare compatibile. De aici apar situații absurde, întârzieri și blocaje care fac digitalizarea să pară un drum fără sfârșit.

Un cetățean povestește că a mers la bancă pentru a-și actualiza datele. Funcționarul i-a cerut „fișa de domiciliu”, deoarece nu putea citi informațiile de pe actul electronic. Un altul spune că trebuie să bată din nou drumul până la evidența populației pentru o adeverință de domiciliu necesară înscrierii la școala de șoferi, deoarece instituția nu are cititoare.

De ce nu sunt folosite cititoarele pentru noile buletine

Instituțiile publice ar trebui, în mod normal, să fie dotate cu cititoare pentru noile cărți de identitate electronice. Realitatea însă arată altceva. La Fisc, la Casa de Sănătate sau la Casa de Pensii, oamenii sunt încă obligați să aducă o hârtie cu adresa, deși această informație există deja în cipul documentului.

„Cititoarele sunt deja disponibile în piaţă. Este o nebunie astăzi să solicităm un document A4, tipărit, să ateste ce? O informaţie pe care o regăsim înscrisă în format electronic, pe partea electronică”, a declarat Cătălin Giulescu, chestor de poliție, potrivit observatornews.ro.

În încercarea de a evita drumurile inutile, cei care au carte electronică de identitate pot folosi aplicația RO READER, care afișează instant toate datele ce nu apar tipărite pe document.