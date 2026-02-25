Blocaj major la CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii Curții Constituționale nu s-au reunit în ședință pentru a redacta motivarea deciziei privind reforma pensiilor speciale, deși săptămâna trecută au confirmat că legea adoptată de Guvernul Bolojan este constituțională. Se pare că judecătorii care au luat decizia cu o majoritate de 6 la 3 nu reușesc să ajungă la un acord privind conținutul motivării, a precizat Ioana Constantin pe B1 TV, în emisiunea Politica Zilei.

„Va exista și o opinie separată, dar și una concurentă”, potrivit unor surse. Până la publicarea motivării în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea.

Blocaj major la CCR: Ce înseamnă opinia separată și cea concurentă

Ședința pentru redactarea motivării nu a fost încă stabilită, deoarece judecătorii nu au ajuns la un consens. Cel puțin o opinie separată va fi redactată.

Opinia separată reprezintă punctul de vedere al unui judecător care nu este de acord cu soluția adoptată de majoritate și explică motivele acestui dezacord, potrivit site-ului .

De asemenea, ar putea exista și o opinie concurentă, semnată de un judecător care susține decizia majorității, dar argumentează diferit sau aduce considerente suplimentare față de motivarea oficială a deciziei. Cel mai devreme, ședința CCR pentru redactarea motivării ar putea avea loc vineri, iar după publicare în Monitorul Oficial, legea poate fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

Ce spune Administrația Prezidențială despre promulgarea legii

„Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, a precizat Administrația Prezidențială.

Astfel, Legea ar putea intra în vigoare cel mai devreme de la începutul lunii martie.

Ce prevede reforma pensiilor magistraților

Noul proiect de modificare adoptat de Guvern prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și limitarea pensiei la 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii și procurorii cerând ca pensia lor să fie aproape egală cu ultimul salariu încasat. Premierul Ilie Bolojan a insistat însă ca pensia să nu depășească 70% din ultimul salariu net.

Judecătorii atrag atenția că aceste modificări schimbă radical statutul profesiei și creează diferențe între generații. Mai multe detalii despre pensiile magistraților pot fi găsite și pe site-ul B1TV.