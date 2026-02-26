Mult timp, a fost asociat aproape exclusiv cu bărbații ajunși la vârsta maturității. Era perceput ca o afecțiune îndepărtată de realitatea femeilor tinere. Astăzi însă, datele din spitale arată o schimbare îngrijorătoare. Medicii se confruntă tot mai des cu pacienți mult mai tineri decât în trecut. În același timp, numărul femeilor care suferă un infarct este în continuă creștere.

Această evoluție este pusă pe seama stilului de viață modern. Stresul permanent și presiunea zilnică își lasă puternic amprenta asupra organismului. Lipsa odihnei și haosul din rutina zilnică slăbesc sănătatea inimii. În aceste condiții, infarctul nu mai este o problemă legată strict de vârstă sau de gen.

Cum este să trăiești știind că inima ta se poate opri oricând

Viața lui Alexandru Cârciu s-a schimbat radical în urmă cu nouă ani, după o banală excursie la schi. La doar 37 de ani, un bărbat activ, plin de energie și convins că nimic nu îl poate opri, a primit un care i-a dat lumea peste cap. Inima lui mai funcționa atunci la doar 12-15% din capacitate. O descrie ca pe „o roșie uitată în soare, scofâlcită”, incapabilă să mai pompeze sângele eficient. De la forța de altădată, ajunsese în punctul în care simplul urcat al scărilor devenise imposibil.

Singura lui șansă a fost montarea unui defibrilator, un dispozitiv care i-a salvat viața de nu mai puțin de 17 ori. „Se face liniște, se face întuneric și un șut în piept. E o sârmă înfiptă în inimă. De la primele șocuri când simt că nu e bine, mă opresc din orice. Nu mai e atât de puternică nocivitatea am pus preț și plusez foarte mult pe ce e bine și fac doar ce vreau eu”, a declarat acesta, notează observatornews.ro.

Fost organizator de evenimente și pasionat de motociclete, Alexandru a ales un drum nou și și-a deschis un atelier modern de tâmplărie. După ani de tratament și un stil de viață complet diferit, inima lui și-a revenit spectaculos. Chiar și așa, nu este pregătit să renunțe la defibrilator, deși medicii i-au spus că ar putea face acest pas.

De ce devin bolile de inimă principala amenințare pentru români

Alexandru a avut șansa să ajungă la timp la spital, însă nu toți sunt la fel de norocoși. În fiecare an, aproximativ 150.000 de români își pierd viața din cauza bolilor cardiovasculare, inclusiv în urma infarctului.

Este o cifră alarmantă, care plasează România mult peste media europeană, cu o rată a mortalității de două ori și jumătate mai mare. În trecut, infarctul era considerat o afecțiune specifică bărbaților trecuți de 50 de ani și femeilor de peste 55. Astăzi, realitatea este complet diferită. Tot mai mulți pacienți sunt tineri, iar unul din zece are sub 45 de ani. Există cazuri dramatice în care infarctul apare chiar și la 25 de ani.

Medicii pun această schimbare pe seama stilului de viață modern. Sedentarismul, alimentația dezechilibrată și obezitatea dau peste cap organismul și cresc riscul de diabet și afecțiuni cardiace. În același timp, viața trăită în ritm alert, între presiuni profesionale și dependența de mediul digital, amplifică stresul zilnic. că acest stres constant acționează ca un declanșator pentru probleme grave, care pot rămâne ascunse ani la rând.

În plus, stresul cronic este adesea însoțit de fumat și consum de alcool, factori care agravează și mai mult situația. Partea bună este că majoritatea acestor tragedii pot fi prevenite. Medicii spun că până la 80% dintre bolile de inimă ar putea fi evitate prin schimbări simple, dar esențiale, în stilul de viață.

Care sunt semnele unui infarct și de ce este mai greu de recunoscut la femei

Infarctul nu apare întotdeauna așa cum ne imaginăm. Deși cea mai cunoscută manifestare este durerea puternică în piept, descrisă adesea ca o „gheară” care strânge, există și alte semne de alarmă. Senzația de sufocare, amețelile, transpirațiile abundente sau o stare bruscă de pot anunța un pericol iminent. Aceste simptome sunt uneori trecute cu vederea sau confundate cu oboseala ori stresul.

La femei, lucrurile sunt și mai înșelătoare. Manifestările pot fi diferite și mult mai ușor de ignorat. Unele femei acuză dureri de spate, dureri la nivelul maxilarului, greață sau furnicături în degete, fără să le asocieze cu o problemă cardiacă. Din acest motiv, ajung adesea mai târziu la medic.

Specialiștii explică faptul că femeile sunt mai vulnerabile la efectele stresului emoțional, iar organismul lor reacționează diferit. În plus, instalarea menopauzei la vârste tot mai tinere, chiar și în jur de 40-45 de ani, reduce protecția naturală oferită de estrogen asupra inimii. În lipsa acestei protecții, riscul de crește semnificativ, uneori fără semnale evidente.