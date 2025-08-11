B1 Inregistrari!
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură

Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 23:55
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat pe Facebook că orașul Constanța își consolidează statutul de centru energetic al României și al Mării Negre, prin proiecte de producție de energie curată și modernizare a infrastructurii, finanțate din PNRR și bugetul de stat.

Cuprins:

  • Cum vor fi realizate proiectele de producție energetică cu tehnologii moderne
  • În ce anume se va mai investi din industria petrolieră

Cum vor fi realizate proiectele de producție energetică cu tehnologii moderne

Bogdan Ivan a vizitat, alături de oficiali și reprezentanți ai companiilor energetice, șantierul unității de cogenerare din Constanța.

„Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre. Împreună cu președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, am verificat astăzi stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța.

O investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri #PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită și pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural. Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor”, a scris acesta într-o postare pe Facebook, citat de către Agerpres.

În ce anume se va mai investi din industria petrolieră

Oficialul a discutat cu reprezentanții Oil Terminal despre două proiecte majore de dezvoltare. Un terminal de bitum și un rezervor de mare capacitate.

„Am avut discuții aplicate cu managementul companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă” , a mai scris acesta potrivit sursei citate.

Ministrul a revenit și la rafinăria Petromidia, vorbind despre importanța centralei de cogenerare a acesteia.

„Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani. Constanța își consolidează poziția de lider energetic regional prin investiții integrate în producția de energie curată şi infrastructură modernă”, a încheiat ministrul.

