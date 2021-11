Bogdan Nica, managerul spitalului din Ploiești: Nici experții nu știu cauza incendiului. Instalația electrică a fost verificată în august, cea de oxigen e nouă. E firesc să pățim necazuri cu spitale vechi / Am avut și 370 de bolnavi COVID (VIDEO)

Bogdan Nica, managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, a declarat joi, pentru B1 TV, că era e așteptat să se producă tragedii precum incendiul din această unitate medicală deoarece spitalele din România sunt foarte vechi și nevoite să facă față unui val extrem de mare de pacienți COVID-19. Acesta a subliniat că nici experții de până acum nu au putut identifica exact cauza producerii acestui incendiu. Instalația de oxigen era nouă și a fost verificată ultima dată pe 27 octombrie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Bogdan Nica, despre incendiul izbucnit la spitalul pe care îl conduce

„Accidentul s-a întâmplat la secția exterioară de boli infecțioase. Problemele sunt următoarele. Noi am fost confruntați cu un val extrem de mare, la un moment dat aveam 370 de bolnavi, mulți i-am gestionat în UPU, unde aveam rampe de oxigen și am dus paturi. Oamenii veneau cu saturații extrem de mici.

Era un salon unde se deschidea ușa către exterior. Bolnavii erau cu măști, în pat, acolo era și infirmiera.

Instalația electrică a fost verificată ultima dată de firmă autorizată în august, instalația de oxigen a fost nouă și verificată în 27 octombrie. Am colaborat și cu ISU care ne îmdrumau. Nici experții nu au putut stabili cauza incendiului. Nu înțelegem de ce a apărut acolo. Am pățit noi necazul și nenorocirea și sper ca cei de la ITM care vin mâin să ne elucideze cazul.

E firesc, din păcate, să pățim necazuri cu spitale vechi, modernizate cât putem și fără instalații care odată ce senzorii de oxigen dau alarma să elimine rapid oxigen. Nu erau aparate în priză, nici măcar încărcătoare de telefon. Experții azi au numai supoziții”, a declarat Bogdan Nica.

Bogdan Nica, despre investițiile făcute în spital și autorizația ISU

Nica a spus apoi că și el, și colegii lui s-au gândit, la tragediile similare anterioare, că așa ceva se poate întâmpla și în spitalul lor.

„Riscul există când ai o atmosferă bogată în oxigen și ventilația nu se face mecanisc, cu un sistem omologat, și se face deschizând geamul. Din ce mi-au spus pompierii, era un geam batant întredeschis. Nu-mi imaginez de unde atțâa oxigen. Personalul a intervenit rapid cu extinctoare s-a localizat incediul la 20 de metri și nu a fost afectat spitalul și n-a apărut o nenorocire și mai mare. Pompierii au mai stins trei minute.

Eu mă întreb retoric dacă vreun spital, de la tragedia care s-a întâmplat la ”Matei Balș”, a mai primit autorizație de incediu… practic noi am primit o amendă mare în februarie. Eu eram venit de trei luni în spital și am rezolvat cam 95% din toate problemele sesizate de ISU, dar sunt proceduri, licitații publice și timp care se pierde. Poate legiuitorul pentru aceatsă problemă, după ”Balș”, ar trebui să găsească o soluție urgentă și poate și o linie de finanțare, alta decât cea prin proiecte, care merge foarte greu.

Noi am găsit sprijin la Consiliul Județean, am obținut fondurile necesare totul era nou, autorizarea e în procedură. E un expert extern care trebuie să întocmească dosarul de risc la incendiu și să-l depunem la ISU și în 30 de zile ne dau autorizația. N-am avut obiecții de la ISU cu excepția faptului că autorizația nu s-a mai obținut din 2014. Noi am încercat s-o obținem anul ăsta. Măsurile s-au îndeplinit”, a mai declarat managerul spitalului, pentru B1 TV.