Filmul „Maharaja in Denims”, realizat în întregime cu ajutorul inteligenței artificiale, ar urma să devină prima producție de acest tip lansată de studiourile de la Bollywood. Proiectul este așteptat să ajungă în cinematografe la sfârșitul sau începutul toamnei, potrivit AFP.

O producție fără actori și fără filmări clasice

Spre deosebire de cinematografia tradițională, filmul elimină complet etapele clasice de producție, inclusiv distribuția de actori și filmările pe platou. Industria indiană, una dintre cele mai prolifice din lume, cu peste 2.000 de filme produse anual, a început să exploreze accelerat utilizarea AI în proiecte de lungmetraj, conform Agerpres.

Două alte producții, „Chiranjeevi Hanuman: The Eternal” și „Love You”, au fost anunțate anterior în această cursă tehnologică, însă nu au ajuns încă în cinematografe. În acest context, „Maharaja in Denims” ar putea deveni primul film AI lansat oficial.

Adaptare după un bestseller indian

Filmul este inspirat din romanul omonim semnat de Khushwant Singh și publicat în 2014. Povestea urmărește un adolescent din Chandigarh care crede că este reîncarnarea unui maharajah, în paralel cu destinul unei victime a violențelor care au afectat comunitatea sikh după asasinarea Indirei Gandhi.

Producția este realizată de studiourile Intelliflicks, cofondate în 2023 la Chandigarh de scriitorul Khushwant Singh și Gurdeep Singh Pall, fost vicepreședinte Microsoft.

„Gurdeep a vrut să demonstreze că este posibilă realizarea unui lungmetraj cu instrumente AI”, a explicat autorul pentru AFP.

Costuri reduse și producție accelerată

Unul dintre principalele avantaje ale utilizării inteligenței artificiale este reducerea semnificativă a costurilor. Dacă o producție clasică ar fi depășit 500 de milioane de rupii (aproximativ 4,65 milioane de euro), filmul ar urma să fie realizat cu 40–50 de milioane de rupii.

„Fără onorarii pentru actori, fără filmări întârziate sau perturbate (…) fără probleme cu decorurile; totul se bazează pe creativitatea minții și a mașinii”, a declarat Singh.

Singura componentă realizată integral de oameni este muzica, compusă și interpretată de artiști reali, inclusiv Sukhwinder Singh, cunoscut pentru coloana sonoră din „Slumdog Millionaire”.

Provocările producției cu inteligență artificială

Deși tehnologia a redus costurile și complexitatea, echipa formată din doar șase persoane s-a confruntat cu dificultăți tehnice. Instrumentele AI nu sunt încă suficient de bine antrenate pentru a reproduce fidel chipuri indiene, ceea ce a îngreunat procesul creativ.

„Ar fi fost mult mai ușor să realizăm un western”, a recunoscut regizorul, subliniind că unele decizii au trebuit ajustate pe parcurs din cauza evoluției rapide a tehnologiei.

O posibilă schimbare pentru industria filmului

Producătorii mizează pe faptul că acest film va marca începutul unei noi ere în cinematografie, în care inteligența artificială va democratiza accesul la producția de conținut cinematografic.

„Având în vedere ritmul extrem de rapid al progreselor tehnologice, un tânăr de 18 ani care stă în satul său va putea rivaliza în curând cu marile studiouri”, a afirmat Khushwant Singh.