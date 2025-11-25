B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”

25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 11:43
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Mesajul premierului
  2. „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”
  3. Rolul societății civile

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Mesajul premierului

„Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea. Legislația trebuie să protejeze persoanele vulnerabile aflate în pericol, să pedepsească mai aspru agresorii și să descurajeze de la început discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența”, a declarat Bolojan, conform Agerpres.

„Modificările aflate acum în proces parlamentar cu privire la prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică din culpă, chiar și atunci când plângerea este retrasă, sunt pași clari în această direcție”, a adăugat.

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință. Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, a mai spus prim-ministrul.

„Este esențial ca, atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat. Inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice inițiată recent de Ministerul Afacerilor Interne este binevenită pentru a îmbunătăți sistemul de intervenție”, a adăugat.

„Concret, victimele vor fi mai bine protejate prin faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor prezenta agresorul, imediat ce îl găsesc, procurorului”, a completat Bolojan.

Rolul societății civile

Bolojan a vorbit și despre rolul societății civile în combaterea acestui fenomen.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale, pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a mai spus premierul României.

Tags:
Citește și...
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Eveniment
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Eveniment
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
Eveniment
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Eveniment
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct
Eveniment
Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct
O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
Eveniment
O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
Eveniment
Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Eveniment
Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
Eveniment
Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
Catalin Drula
Ultima oră
12:55 - Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor
12:48 - Impozitul pentru mașinile hibrid explodează din 2026. Noi taxe, calcule diferite și costuri mai mari pentru șoferi
12:41 - Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
12:30 - Ilie Bolojan ne sperie degeaba. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că nu intrăm în recesiune
12:15 - PSD vrea să mai îndulcească impactul majorărilor de taxe și impozite locale. Ce proiect de lege propune la Camera Deputaților
12:15 - Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
11:52 - Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
11:45 - Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
11:36 - Dronă căzută în județul Vaslui. Anunț de ultimă oră al ministrului Apărării
11:06 - Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar