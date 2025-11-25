Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Mesajul premierului

„Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea. Legislația trebuie să protejeze persoanele vulnerabile aflate în pericol, să pedepsească mai aspru agresorii și să descurajeze de la început discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența”, a declarat Bolojan, conform Agerpres.

„Modificările aflate acum în proces parlamentar cu privire la prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică din culpă, chiar și atunci când plângerea este retrasă, sunt pași clari în această direcție”, a adăugat.

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”

„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință. Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, a mai spus prim-ministrul.

„Este esențial ca, atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat. Inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice inițiată recent de Ministerul Afacerilor Interne este binevenită pentru a îmbunătăți sistemul de intervenție”, a adăugat.

„Concret, victimele vor fi mai bine protejate prin faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor prezenta agresorul, imediat ce îl găsesc, procurorului”, a completat Bolojan.

Rolul societății civile

Bolojan a vorbit și despre rolul societății civile în combaterea acestui fenomen.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale, pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a mai spus premierul României.