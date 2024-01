Bombardament masiv în Israel: 5000 de rachete lansate din Fâșia Gaza. Teroriștii s-au infiltrat printre cetățeni. Alertă de război

UPDATE: Sâmbătă, 07 octombrie, ora 11:00: numărul victimelor acestui conflict armat crește de la o oră la alta. Cel puțin 100 de persoane au fost rănite în Israel în urma atacurilor, potrivit cifrelor furnizate de două spitale, transmite CNN.

Cel puțin 80 de persoane cu răni de diferite grade de gravitate au fost transferate la Centrul Medical Soroka, un important centru medical din orașul Be’er Sheva din sudul Israelului, a precizat spitalul într-un comunicat.

Centrul medical Kaplan din Rehovot, un oraș din centrul Israelului, a declarat că tratează cel puțin 21 de persoane rănite sâmbătă, dintre care două în stare gravă, patru în stare moderată și 15 cu răni ușoare. Unii dintre răniți au suferit răni prin împușcare. Alții au fost răniți de șrapnel, a precizat Centrul Medical Kaplan.

-ȘTIRE INIȚIALĂ–

Bombardament fără precedent în Israel, sâmbătă dimineața. Militanții din Gaza au tras mai multe tiruri de rachete către Israel și au reușit să intre pe teritoriul israelian, conform declarațiilor Forțelor de Apărare a Israelului (IDF), Atacurile care au avut loc pe întreg teritoriul țării a rezultat în moartea unei persoane și rănirea a cel puțin alte 3.

Hamas has reportedly launched 5,000 missiles into Israel. Also there are reports of Hamas soldiers entering Israeli neighborhoods in the south.

I suspect Gaza is about to become rubble in the next few days.

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv)