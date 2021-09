BOR, reacție categorică pe tema căsătoriilor gay, susținute de către USR-PLUS. Comisia Europeană ar putea sancționa România

Biserica Ortodoxă Română (BOR) a oferit o reacție tăioasă după ce România a fost avertizată de Comisia Europeană, cu privire la posibile sancțiuni, pentru nerespectarea drepturilor LGBT+.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a declarat că instituția pe care o reprezintă nu va face pasul înapoi, în ciuda presiunilor externe. De asemenea, Bănescu crede că Uniunea Europeană nu ar trebui să-și asume o atitudine totalitară.

„În sfera dreptului familiei, respectiv a căsătoriei, statele membre ale UE au și e firesc să aibă o absolut totală independență de legiferare. Așadar nu se poate (im)pune problema recunoașterii obligatorii a așa-ziselor căsătorii homosexuale în întreaga UE. Aceasta e o construcție politică democratică, nu totalitară.

Poziția Bisericilor creștine, dar și a celorlalte culte religioase din România față de căsătorie (instituție civilă rezervată n a t u r a l de-a lungul istoriei exclusiv uniunii dintre un bărbat și o femeie) este poziția firească fondată pe legea morală universală care stă la baza oricărei societăți sănătoase din trecut, prezent și viitor”, a transmis purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu.

Cine sunt politicienii români care au votat pro-LGBT+

În Parlamentul European a fost inițiat un proiect de rezoluție prin care se cere Comisiei Europene să sancționeze mai multe țări, printre care și România, pe motiv că n-ar respecta drepturile membrilor din comunitatea LGBTIQ+. Eurodeputații români, cu excepția a șase de la USR PLUS, fie au votat „împotrivă”, fie s-au abținut.

Proiectul a fost inițiat de grupurile europarlamentare PPE, S&D, Renew Europe, grupul Verzilor și grupul Stângii din Parlamentul European.

Dacian Cioloș (PLUS), Dragoș Pîslaru (PLUS), Ramona Strugariu (PLUS), Dragoș Tudorache (PLUS), Nicolae Ștefănuță (USR) și Alin Mituță (PLUS) au votat pentru proiectul pro-LGBT+, în Parlamentul European.

Biserica Ortodoxă Română a rămas una dintre instituțiile din România care nu a negociat pe tema LGBT+. La finalul lunii august, tot prin intermediul lui Vasile Bănescu, BOR a protestat față de inițiativa MAI, de a înlocui în buletine cuvântul „sex” cu „gen”.