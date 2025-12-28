Un copac rupt de vânt a căzut, duminică, peste acoperișul spitalului din Darabani, județul Botoșani. Arborele a fost tăiat controlat de către pompieri, fără a afecta clădirea spitalului, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

Copac căzut peste spital

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și ai Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de intervenție dotată cu accesorii specifice pentru tăierea arborelui, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, cu un buldoexcavator.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar arborele a fost tăiat controlat, fără a afecta clădirea spitalului”, a transmis .

Județul Botoșani e sub de cod portocaliu de vânt puternic până luni, la ora 10:00. Meteorologii spun că acolo se pot înregistra rafale de vânt chiar și de 90 km/h.