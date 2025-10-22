Botoxul nu ajută doar la estomparea ridurilor, ci și la dureri. Soldații , care și-au pierdut diferite membre și trăiesc cu dureri îngrozitoare, ar putea fi ajutați de această substanță.

Ce este botoxul

Botox este un nume de marcă pentru o formă purificată de toxina botulinică A, o proteină care paralizează temporar mușchii prin blocarea semnalelor nervoase care îi determină să se contracte.

Injecțiile sunt folosite pentru orice, de la netezirea ridurilor până la ameliorarea migrenelor cronice și relaxarea mușchilor vezicii urinare hiperactive.

Acum, Northwestern Medicine și medicii ucraineni au identificat o altă utilizare potențială a Botoxului: ameliorarea durerii devastatoare provocate de pierderea membrelor soldaților ucraineni, în război.

Cum ar putea ajuta botoxul

„Rezultatele noastre arată că toxina botulinică ar putea fi un instrument puternic pe termen scurt pentru tratarea durerii post-amputare atunci când este utilizată împreună cu îngrijirea medicală și chirurgicală cuprinzătoare”, a declarat Dr. Roman Smolynets, anestezist și specialist în terapie intensivă la Spitalul Clinic Multidisciplinar de Urgență și Terapie Intensivă din Lviv, Ucraina.

Acesta a mai spus despre botox că „ar putea fi un alt pas pentru a ajuta amputații să trăiască cu mai puțină durere și mai multă demnitate”, conform

Ce arată cifrele

Medicii au testat botoxul. Ei au tratat 160 de amputați în două spitale din vestul Ucrainei din 2022 până în 2024.

Aproximativ 20% au primit injecții cu toxină botulinică în jurul terminațiilor nervoase dureroase, împreună cu terapie medicală și fizică. Restul participanților au fost supuși pur și simplu unui tratament medical și chirurgical.

Cercetătorii au descoperit că grupul „Botox” și-a îmbunătățit durerea membrelor fantomă cu o medie de 40% după o lună, în timp ce ceilalți participanți au raportat o creștere de doar 10%.

În total, 69% dintre pacienții cu toxină botulinică au prezentat o scădere de cel puțin 30% a durerii membrelor fantomă, comparativ cu 43% dintre colegii lor din celălalt grup.

Dr. Steven P. Cohen, profesor de anestezie și vicepreședinte de cercetare și medicină a durerii la Northwestern University Feinberg School of Medicine, a declarat că singurul efect secundar al botoxului a fost durerea temporară.

Efectele pozitive, trecătoare

Efectele pozitive ale botoxului au fost trecătoare. La trei luni, receptorii de toxină botulinică au rămas în urma celuilalt grup în ameliorarea durerii, însă este normal. Efectele Botoxului tind să se estompeze după trei sau patru luni.

Nu este clar dacă injecțiile repetate ar putea oferi beneficii pe termen lung, însă studiile vor continua.

„Următorul studiu urmărește oamenii timp de un an, separând durerea membrelor reziduale și durerea membrelor fantomă și văzând cum sunt asociate cu anxietatea, depresia și calitatea vieții”, a spus Cohen, un colonel în retragere al armatei americane care a servit patru tururi în străinătate în sprijinul operațiunilor militare.

Un ajutor în plus

Cu toate că efectele pozitive ale substanței sunt trecătoare după 3-4 luni, acestea ajută temporar la ameliorarea durerilor. Tratamentele „Botox” i-au ajutat pe unii amputați să-și folosească mai bine protezele și să se plimbe.

Botoxul este de obicei pompat în mușchi, dar cercetătorii au injectat toxina direct în jurul terminațiilor nervoase și a țesuturilor moi din jur pentru a calma activitatea nervoasă și a reduce inflamația locală.

Această tehnică poate ajuta la ameliorarea altor forme de durere nervoasă, cum ar fi zona zoster și sindromul de tunel carpian.