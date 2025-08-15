Un bărbat din Leșu, județul Bistrița-Năsăud, a fost reținut după ce a fost prins tăind un căprior împușcat ilegal. Poliția a intervenit împreună cu reprezentanți ai fondului cinegetic și a confiscat armele și trofeele acestuia, informează .

Care este reacția autortităților

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu reprezentanți ai fondului cinegetic, au prins în flagrant un bărbat de 45 de ani în timp ce tăia un căprior pe care l-ar fi împușcat ilegal.

„Bărbat din Leșu, prins în flagrant în timp ce tranșa un căprior împușcat ilegal”, a scris IPJ Bistrița-Năsăud, într-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.

Ce au făcut aceștia după ce au prins bărbatul

După intervenție, autoritățile au confiscat trei arme de , carcasa animalului, trofeul și un mobil. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața magistraților.

„Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților, iar cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională”, se menționează în comunicatul poliției, conform sursei citate.

Cercetările, în curs

Investigațiile continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională a bărbatului, iar polițiștii colaborează cu fondul cinegetic pentru prevenirea unor fapte asemănătoare în viitor.