Românii au început deja să caute bradul perfect de Crăciun. Totuși, rămâne întrebarea: brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele fiecăruia!

Cât costă un brad

Prețurile pentru brazii naturali se situează între 38 și 120 de lei, în funcție de dimensiune și specie. Oferta include și brazi de pus în ghiveci, care pot fi replantați după sărbători, conform Click.

Această perioadă de cumpărare timpurie atrage tot mai mulți români care preferă să evite aglomerația din decembrie și scumpirile de ultim moment.

Totodată, și vânzările de brazi artificiali au început și continuă să crească. Prețurile pentru brazii artificiali pornesc de la 35 de lei și pot ajunge până la 1.800 de lei, în funcție de înălțimea și complexitatea bradului.

Brad natural vs. artificial

Mihai Enescu, lector la USAMV București, specializat în silvicultură, a explicat avantajele și dezavantajele bradului natural, dar și ale bradului artificial.

„Brazii naturali oferă un parfum specific și contribuie la atmosfera autentică de sărbători. În plus, cei plantați în ghiveci pot fi replantați după Crăciun, ceea ce îi face o alegere mai ecologică. Totuși, aceștia necesită udare constantă, pierd treptat acele și, dacă nu pot fi replantați, trebuie aruncați după câteva săptămâni. De asemenea, brazii naturali pot fi mai greu de transportat și de depozitat”, a explicat el pentru Click.

Despre brazii artificiali, specialistul spune că aceștia oferă confort și versatilitate: „Brazii artificiali nu lasă ace, nu necesită udare și pot fi refolosiți ani la rând, ceea ce îi face ideali pentru familiile care vor să economisească timp și să evite mizeria. Dezavantajul este că nu au mirosul autentic și, de obicei, producția lor implică materiale plastice, ceea ce nu îi face cea mai prietenoasă opțiune pentru mediu”.

Sfaturi pentru alegerea bradului perfect

Atunci când alegi bradul, gândește-te mai întâi la stilul decorativ preferat. Pentru un brad bogat și uniform, cu ramuri dense pentru ornamente, verifică forma și densitatea ramurilor.

Pentru spații mai mici sau cu tavan jos, optează pentru brazi mai înguști sau cu formă conică. În cazul bradului natural, inspectează atent acele și tulpina: un brad sănătos trebuie să aibă ace ferme, verzi și o tulpină dreaptă, ușor de fixat în suport. La brazii artificiali, verifică calitatea materialelor și stabilitatea suportului.

Un alt criteriu important este timpul și efortul pe care ești dispus să-l dedici întreținerii. Dacă vrei să te bucuri de un brad fără griji, un brad artificial de calitate poate fi soluția ideală, mai ales pentru familiile cu copii sau animale de companie.

Dacă îți dorești atmosfera autentică de sărbători și mirosul specific de brad, alege unul natural, dar asigură-te că ai un plan pentru udare regulată și depozitare temporară.

Tendințe de decor pentru 2025

Pentru decorarea bradului în 2025, se recomandă ornamente inspirate din natură și animale sălbatice, precum ciuperci, iepurași sau veverițe.

Accentele metalice elegante (bronz, cupru sau argint) și nuanțele rafinate, cum este „mocha mousse”, revin în trend.

Trendul maximalismului festiv câștigă teren, incluzând globuri supradimensionate, panglici din catifea și decorațiuni strălucitoare.