Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate

Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate

B1.ro
30 nov. 2025, 16:03
Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
Sursa foto: Freepik.com
Timpul tot mai puțin și rapiditatea cu care ne-am obișnuit să trecem prin sarcini, îi face pe oameni să se ferească de decoratul casei. Însă, cum ne plac sărbătorile, iar pentru că spiritul lor nu ar fi la fel fără ornamente, au apărut tot felul de soluții pentru cei care nu mai vor sau nu mai au timp să aloce decoratului. Brazii deja împodobiți sunt moda acestei ierni și deși salvează timp, necesită ceva mai multe resurse financiare decât unii pe care îi împodobești tu. 

Ce presupun brazii deja împodobiți

Brazii deja împodobiți sunt, de fapt, pomi artificiali cu instalații de lumini montate. Pe lângă economisirea timpului de montare și decorare, un alt avantaj pe care îl au este aplicație din care se poate controla atât jocul de lumini, cât și muzica integrată. Tot ce trebuie să facă cei care au un astfel de brad este să-l scoată din cutie și să-l bage în priză.

„În fiecare beculeţ sunt trei culori. Roşu, verde şi albastru. Din care, cu ajutorul unei aplicaţii, putem alege nuanţa de care avem nevoie. Tot cu ajutorul aplicaţiei, putem adăuga o melodie”, au explicat patronii unor companii care comercializează brazi „de-a gata”, pentru Observator News.

Cererea pentru tipul acesta de brazi a crescut cu 30% față de anii precedenți. Însă, comoditatea se plătește pe măsură. Decorațiunile pornesc de la prețul de 900 de lei și pot ajunge la aproape 2.500 de lei, în funcţie de model şi înălţime.

„Cel mai mult sunt aleşi brazii din silicon, deoarece un efect 3d, nu înţeapă şi sunt perfecţi pentru familiile cu copii mici. Este disponibil la 2,3 metri şi este la preţul de 2.479 de lei”, a spus Drăgălina Cujbă, reprezentant fabrică producătoare de brazi.

Cât costă să-ți împodobească altcineva bradul

Există și varianta de a cumpăra un brad cu tot cu decorațiuni, dar care sunt special alese pentru a fi în concordanță cu decorul din camera în care va sta.

„Ne sunt arătate culorile din living, de obicei. Şi stofele de la canapele. Şi noi facem brazii în funcţie de nuanţele pe care fiecare om le are în casă. Se pot cumpăra de-a gata. Trendul pentru acest an ar fi colecţia luxury. Cu diamante, perle, mărgele”, a explicat Cornelia Neagoe, proprietar magazin.

Prețul unui brad personalizat se poate ridica până la 5.000 de lei. Cei care nu vor sau nu își permit să cheltuie atât, pot opta pentru închirierea unuia, până după terminarea sărbătorilor de iarnă.

