MANGO, unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa, a confirmat o breșă de securitate apărută în rețeaua unui partener extern de campanii promoționale.

Deși infrastructura internă a companiei nu a fost compromisă, date personale de contact ale unor clienți au fost expuse. Astfel, experții avertizează asupra riscului de atacuri de tip phishing. Potrivit trimise clienților, au fost expuse mai multe date personale. Printre acestea, se numără: prenumele, țara de proveniență, codul poștal, adresele de e-mail și numerele de telefon ale utilizatorilor incluși în bazele de date folosite în campaniile promoționale.

Ce spune compania și cât de gravă este situația

Reprezentanții MANGO au transmis că alte categorii de informații, precum numele de familie, datele bancare, detaliile cardurilor, documentele de identitate sau parolele conturilor, au rămas protejate. Compania a ținut să ofere o declarație oficială pentru a calma temerile clienților.

„Dorim să vă informăm că infrastructura și sistemele MANGO funcționează normal și nu au fost compromise”, a transmis MANGO, conform Bleeping Computer, citat de

Cu toate acestea, specialiștii în securitate avertizează că și datele aparent banale pot fi suficiente pentru declanșarea unor campanii de phishing. Acest lucru este posibil îndeosebi dacă atacatorii imită stilul de comunicare al brandului.

După identificarea breșei, MANGO a activat procedurile de răspuns la incidente. De asemenea, a notificat Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD) și a anunțat că este pregătită să ofere suport printr-o linie dedicată de asistență prin e-mail și telefon.

Numele furnizorului nu a fost făcut public

Numele furnizorului afectat nu a fost făcut public, iar până la acest moment nicio grupare de ransomware nu a revendicat atacul. Acest detaliu indică faptul că ar putea fi vorba despre un acces oportunist, fără intenția de șantaj digital. Totuși, incidentul scoate în evidență vulnerabilitățile lanțului de furnizori din industria modei, unde campaniile de marketing, analiza datelor și personalizarea ofertelor sunt adesea externalizate.

În contextul în care MANGO generează anual peste 3,3 miliarde de euro și mai mult de 30% din vânzări provin din mediul online, protejarea datelor devine un element esențial al reputației.

Evenimentul recent arată clar că securitatea digitală nu se rezumă la serverele interne, ci include și auditarea riguroasă a tuturor partenerilor tehnologici din ecosistemul digital.