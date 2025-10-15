B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Breșă de securitate și acuzații de hărțuire sexuală în penitenciare

Breșă de securitate și acuzații de hărțuire sexuală în penitenciare

Adrian A
15 oct. 2025, 11:07
Breșă de securitate și acuzații de hărțuire sexuală în penitenciare
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce le scria șeful ANP, polițistelor
  2. De la hărțuire sexuală la breșă de securitate

Un scandal de hărțuire sexuală explodează în sistemul penitenciar din România. Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, este acuzat că a hărțuit mai multe polițiste. Acuzațiile vin de la Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare care arată că Burcu a trimis mai multe mesaje indecente unor polițiste.

Ce le scria șeful ANP, polițistelor

Reprezentanții sindicatului susțin că există cel puțin șapte polițiste care s-au plâns că au primit mesaje indecente din partea comisarului-șef. Bogdan Burcu ar fi folosit expresii precum „te-am visat deseori”, „ești frumoasă foc, dulce de mori” sau „nu mai ai nici tu 18 ani, că te învârteam de te amețeam”.

De asemenea SNPP, a publicat și mai multe capturi din respectivele mesaje.

De la hărțuire sexuală la breșă de securitate

Potrivit sindicaliștilor, activitățile lui Burcu au dus la o breșă de securitate fără precedent care a zguduit ANP. Deținuți pricepuți în IT au preluat controlul sistemelor informatice.

„În timp de comisarul șef Geo Bogdan Burcu este ocupat cu hărțuirea sexuală, deținuții au preluat total controlul sistemului și au decis în locul nostru o perioadă destul de lungă de timp, influențând pedepse și drepturi!”, arată SNPP.

Deținuții au creat conturi de administrator cu acces total la sistemul informatic al ANP, inițial furnizate personalului, în mod necorespunzător. Aceste conturi nu au fost verificate sau retrase, permițând deținuților să studieze și să manipuleze sistemul timp de luni de zile. Unul dintre deținuți a reușit să își reducă în mod substanțial pedeapsa. Mai mult, bărbatul le-a dat și colegilor de celulă banii înapoi pentru mai multe cumpărături făcute. De asemenea, și-a accesat adresa de e-mail și a trimis link-uri cu filmări indecente către mai mulți apropiați.

Incidentul, descoperit întâmplător de o polițistă, ar fi fost ținut secret de directorul general, timp de peste trei săptămâni. Sindicatul îl acuză pe șeful ANP de pasivitate, cerând demisia acestuia imediată.

