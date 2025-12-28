B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 12:52
Cuprins
  1. Debutul în modeling și film
  2. Cariera muzicală și retragerea din actorie
  3. Activism pentru drepturile animalelor
  4. Controverse politice
  5. Viața personală

Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză care a devenit un simbol sexual internațional în anii ’50 și ’60, a murit la vârsta de 91 de ani. Cu toate că a cucerit publicul prin farmecul și talentul său, ulterior și-a dedicat viața protecției animalelor, devenind o figură controversată și în plan politic.

Debutul în modeling și film

Născută pe 28 septembrie 1934 într-o familie catolică tradițională și prosperă, Bardot a început să studieze balet la prestigiosul Conservator din Paris. La doar 15 ani, a lucrat ca model, apărând pe coperta revistei Elle în 1950. Activitatea în lumea modei i-a deschis calea spre cinematografie, inițial în roluri mici, printre care și apariția alături de Dirk Bogarde în filmul britanic Doctor at Sea (1955), un mare succes, scrie Adevărul.

Transformarea sa în star internațional s-a produs odată cu filmul And God Created Woman, în care interpreta rolul unei tinere fără inhibiții în Saint-Tropez. Filmul a fost un succes internațional și a consolidat imaginea Brigitte Bardot ca simbol sexual, atrăgând atenția publicului și a artiștilor din întreaga lume.

Cariera muzicală și retragerea din actorie

Pe lângă cinema, Bardot a avut o carieră muzicală notabilă, inclusiv înregistrarea originală a piesei Je T’Aime … Moi Non Plus.

Celebritatea sa a venit însă cu presiuni și controverse, iar în 1973 s-a retras din actorie, concentrându-se pe alte preocupări personale și sociale.

Activism pentru drepturile animalelor

După retragerea din lumina reflectoarelor, Bardot s-a dedicat activismului pentru protecția animalelor.

A fondat Fundația Brigitte Bardot, prin care a protestat împotriva uciderii animalelor și a militat pentru respectarea drepturilor acestora la nivel internațional.

Controverse politice

În paralel cu activismul său pentru animale, Bardot și-a exprimat opinii politice controversate, sprijinind Frontul Național francez și criticând imigrația și „islamizarea” Franței.

Aceasta a dus la mai multe condamnări pentru incitare la ură rasială, complicând imaginea sa publică și provocând reacții mixte din partea opiniei publice.

Viața personală

Brigitte Bardot a avut patru căsătorii și mai multe relații publice notorii, rămânând o figură emblematică a culturii franceze și internaționale.

Influența sa se resimte și astăzi, prin filmele sale, muzica pe care a interpretat-o și activismul pentru animale care i-a definit ultimele decenii de viață.

