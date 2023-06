Bucureștenii care n-au mers la mare au luat cu asalt ștrandurile / Cât costă intrarea la piscină în Capitală

Cei care nu au ajuns pe de 1 iunie și în au luat cu asalt ștrandurile și piscinele din București. Clienții au fost întâmpinați cu muzică, băuturi reci și hamace pe nisip, pentru a crea iluzia unei vacanțe exotice.

Bucureștenii, la piscine și ștranduri în primele zile ale verii

„Am venit cu prietenii mei din UK, e prima dată când ei vin în România și am lăsat să experimenteze Bucureștiul mai întâi. Plănuiam să mergem la mare, dar e full peste tot, așa că am rămas aici, am băut cocktailuri, am stat pe plajă și o să mergem să mâncăm în curând”, a spus un client.

Întrebat de ce nu a plecat mai departe, la mare sau la munte, clientul a răspuns: „Foarte aglomerat, nu stăm bine cu nervii, cu liberele. O zi aici e perfect. Mă simt ca la mare, am nisip, șezlong, băuturică, apă bună. Apă mai bună ca la mare, ce-i drept”, potrivit .

Vineri, 2 iunie, 26 de grade Celsius.

„E cald, apa e bună, așteptăm mai mult bronz. Am făcut și câteva ședințe de solar, dar nu s-a prins foarte bine”, a spus un client de la un ștrand de cartier.

„Am prins vremea asta frumoasă și am zis să profităm la maxim de ea. E pentru prima oară când venim aici, eu nu prea practic sportul ăsta, dar am zis că așa cum știu, să-i învăț și pe ei”, a adăugat un altul.

Intrarea la piscină în Capitală costă între 30 de lei și poate să treacă de 100 de lei, în funcție de facilitățile și de zona în care este complexul.