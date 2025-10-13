B1 Inregistrari!
Eveniment » Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel

Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 10:40
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce pierd bucureștenii 12 zile pe an în trafic
  2. De ce este Bucureștiul atât de aglomerat
  3. Ce orașe gestionează cel mai bine traficul

Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic, echivalentul unui concediu întreg, potrivit Indexului de Trafic 2025, o analiză realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare privind aglomerația din orașele reședință de județ. După Capitală, în topul celor mai congestionate orașe din țară se află Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, în timp ce la polul opus se situează Oradea, unde infrastructura modernizată face condusul o plăcere.

De ce pierd bucureștenii 12 zile pe an în trafic

Datele din Indexul de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, arată că locuitorii Capitalei petrec în medie 12 zile pe an blocați în trafic, ceea ce transformă deplasarea zilnică într-o adevărată provocare. Nici șoferii din Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara nu stau mult mai bine, aceștia pierzând doar puțin mai puțin timp la volan, din cauza infrastructurii încă neadaptate fluxului tot mai mare de mașini. În contrast, locuitorii din Reșița, Giurgiu și Călărași sunt cei mai avantajați, beneficiind de un trafic mai fluid și de timpi de deplasare mult mai reduși.

„Mai puţin timp petrecut cu familia, pentru odihnă, hobbyuri sau viaţă personală. E aglomeraţie aproape mereu. În Bucureşti, sunt ore în care viteza medie de deplasare este cam 20 de kilometri pe oră”, a declarat Florian Filat, realizatorul studiului, notează observatornews.ro.

De ce este Bucureștiul atât de aglomerat

Specialiștii atrag atenția că principalele cauze ale traficului sufocant din Capitală sunt lipsa investițiilor constante în infrastructură și dependența tot mai mare de mașina personală. Pentru a diminua ambuteiajele, Primăria Capitalei a început implementarea unor măsuri menite să fluidizeze circulația, precum marcarea intersecției din Piața Victoriei cu galben, pentru sancționarea șoferilor care blochează zona, și restricționarea accesului mașinilor de salubritate și aprovizionare în orele de vârf.

„Dacă ne plângem de trafic, haideţi să vedem cum convingem bucureştenii să urce în transportul în comun”, a precizat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Ce orașe gestionează cel mai bine traficul

În contrast, Oradea este exemplul pozitiv: a câștigat opt poziții în clasamentul național datorită semafoarelor inteligente și pasajelor subterane construite în zonele aglomerate. La polul opus, Brașov, Tulcea și Alexandria au coborât în top, din cauza șantierelor prelungite și a managementului deficitar al traficului.

