Bucureștenii, revoltați de mesajul RO-ALERT de la 4 dimineața, prin care erau anunțați că afară ninge: „L-am dezactivat, poate să vină și sfârșitul lumii"

Bucureștenii, revoltați de mesajul RO-ALERT de la 4 dimineața, prin care erau anunțați că afară ninge: „L-am dezactivat, poate să vină și sfârșitul lumii”

Ana Maria
18 feb. 2026, 18:53
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au reacționat bucureștenii
  2. Bucureștenii, revoltați! De ce a fost trimisă alerta la ora 4 dimineața

Bucureștenii, revoltați! Noaptea trecută, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, la ora 04:20, un mesaj Ro-Alert pentru a anunța Codul roșu de ninsoare abundentă în București. Acest mesaj a stârnit nemulțumirea mai multor locuitori ai Capitalei din cauza orei la care a fost trimisă alerta. 

Mesajul autorităților suna astfel: „Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”.

Cum au reacționat bucureștenii

Pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, oamenii au criticat alerta trimisă la o oră mult prea matinală. Iată câteva dintre reacții:

  • ”Ați făcut din RO alertul vieții jucăria voastră să faceți mișto de oameni. Nu va mai ia nimeni în serios”

  • ”Totuși orele pt RO ALERT au fost absurde!!!!”

  • ”Bai ***, anuntati la 4 dimineata ca „ninge in februarie!” Mai rămâne să claxonanti și in Mai, ”Atentiune atentiune, s-au copt cireșele!”

  • ”Vi se pare normal sa dați RoAlert la 4 jumate dimineața pentru ca ninge? Sa nu intre cumva zăpadă peste noi in casa. RUSINEEEE!!! ROALERT BLOCAT PERMANENT”

  • ”Ăla care a dat mesajul la ora asta suna la ușile oamenilor și fugea când era mic? Altfel nu-mi explic. Șoc și groază, ninge în februarie! Sper să vă tragă cineva la răspundere pt panica indusă la 4 dimineața! Între timp am dezactivat Roalert, poate să vină și sf. lumii.”

  • ”Scoli oamenii la 4 dimineata sa ii anunti ca ninge sa nu iasa cu masina desi stia de aseara de la 8 toata lumea…”

  • ”Bă voi sunteți sănătoși cu ro alert la 4 dimineața? *** , că am sărit din pat și nu știam ce se întâmplă!”

  • ”Altă oră pentru “ninsoare abundentă” nu găseau?! Era neaparat necesar la ora 04, 19?!! Hai sa ne imaginăm putin cardiacii care dorm liniștiți…”

  • ”Singurul motiv pentru care se justifică mesaj ro-alert la 4 dimineața pentru 50 de centimetri de zăpadă este bătaia de joc și incompetența celor care l-au trimis și au decis trimiterea lui.”

Bucureștenii, revoltați! De ce a fost trimisă alerta la ora 4 dimineața

Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat pentru Hotnews motivele alertei: „Motivul principal este caracterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”.

Astfel, autoritățile susțin că alerta a fost transmisă pentru a proteja populația și a preveni accidentele în trafic, chiar dacă ora a fost criticată de locuitori.

