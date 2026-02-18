Bucureștenii, revoltați! Noaptea trecută, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, la ora 04:20, un mesaj Ro-Alert pentru a anunța Codul roșu de ninsoare abundentă în București. Acest mesaj a stârnit nemulțumirea mai multor locuitori ai Capitalei din cauza orei la care a fost trimisă alerta.

Mesajul autorităților suna astfel: „Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”.

Cum au reacționat bucureștenii

Pe pagina de Facebook a , oamenii au criticat alerta trimisă la o oră mult prea matinală. Iată câteva dintre reacții:

”Ați făcut din RO alertul vieții jucăria voastră să faceți mișto de oameni. Nu va mai ia nimeni în serios”

”Totuși orele pt RO ALERT au fost absurde!!!!”

”Bai ***, anuntati la 4 dimineata ca „ninge in februarie!” Mai rămâne să claxonanti și in Mai, ”Atentiune atentiune, s-au copt cireșele!”

”Vi se pare normal sa dați RoAlert la 4 jumate dimineața pentru ca ninge? Sa nu intre cumva zăpadă peste noi in casa. RUSINEEEE!!! ROALERT BLOCAT PERMANENT”

”Ăla care a dat mesajul la ora asta suna la ușile oamenilor și fugea când era mic? Altfel nu-mi explic. Șoc și groază, ninge în februarie! Sper să vă tragă cineva la răspundere pt panica indusă la 4 dimineața! Între timp am dezactivat Roalert, poate să vină și sf. lumii.”

”Scoli oamenii la 4 dimineata sa ii anunti ca ninge sa nu iasa cu masina desi stia de aseara de la 8 toata lumea…”

”Bă voi sunteți sănătoși cu ro alert la 4 dimineața? *** , că am sărit din pat și nu știam ce se întâmplă!”

”Altă oră pentru “ninsoare abundentă” nu găseau?! Era neaparat necesar la ora 04, 19?!! Hai sa ne imaginăm putin cardiacii care dorm liniștiți…”

”Singurul motiv pentru care se justifică mesaj ro-alert la 4 dimineața pentru 50 de centimetri de zăpadă este bătaia de joc și incompetența celor care l-au trimis și au decis trimiterea lui.”

Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat pentru motivele alertei: „Motivul principal este caracterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”.

Astfel, autoritățile susțin că alerta a fost transmisă pentru a proteja populația și a preveni accidentele în trafic, chiar dacă ora a fost criticată de locuitori.