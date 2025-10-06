Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica

Termoenergetica a făcut anunțul! Procesul de pentru încălzire va începe, conform graficului. Potrivit informațiilor, furnizarea căldurii se va resimți gradual.

Ce a anunțat Termoenergetica

„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual”, a transmis Termoenergetica pe pagina de

De asemenea, pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care: