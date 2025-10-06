B1 Inregistrari!
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica

Elena Boruz
06 oct. 2025, 13:30
Sursa foto: Freepik.com
Termoenergetica a făcut anunțul! Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire va începe, conform graficului. Potrivit informațiilor, furnizarea căldurii se va resimți gradual.

Ce a anunțat Termoenergetica

„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual”, a transmis Termoenergetica pe pagina de Facebook.

De asemenea, pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

  • Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;
  • Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;
  • Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025.

În plus, în aceeași postare, reprezentanții au precizat că pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, „vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică”.

În ce zone pot exista probleme

Termoenergetica a subliniat faptul că vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În acest proces, pot apărea temporar disfuncționalități în mai multe zone, precum:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;
Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;
Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;
Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;
Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.
„Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, au adăugat reprezentanții Termoenergetica.
