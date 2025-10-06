Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica

Termoenergetica a făcut anunțul! Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire va începe, conform graficului. Potrivit informațiilor, furnizarea căldurii se va resimți gradual.
Ce a anunțat Termoenergetica
„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual”, a transmis Termoenergetica pe pagina de Facebook.
De asemenea, pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:
- Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;
- Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;
- Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025.
În plus, în aceeași postare, reprezentanții au precizat că pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, „vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică”.
În ce zone pot exista probleme
Termoenergetica a subliniat faptul că vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În acest proces, pot apărea temporar disfuncționalități în mai multe zone, precum:
Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;
Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;
Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;
Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;
Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.
„Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic”, au adăugat reprezentanții Termoenergetica.