Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una

Adrian A
18 nov. 2025, 16:27
Cuprins
  1. 14 săli de sport într-un singur an
  2. Sportul ca prevenție, nu ca opțiune

România este pe primele locuri în Europa la obezitate infantilă, sedentarism și tulburări posturale la copii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 1 din 4 copii români are probleme legate de greutate, iar medicii vorbesc tot mai des despre o generație care ajunge să fie „sedentară din clasele primare”.

O cauză majoră este lipsa infrastructurii sportive din școli. Mii de elevi din București învață în clădiri fără sală de sport, iar orele de educație fizică ajung să se desfășoare pe coridoare, în curtea școlii sau în spații improvizate. E o problemă veche, ignorată, care afectează nu doar sănătatea fizică, ci și încrederea, echilibrul emoțional și performanța școlară.

În acest context, investițiile în infrastructura sportivă nu sunt un moft și nici un capriciu administrativ, ci o intervenție de sănătate publică. Iar Sectorul 3 este în prezent singura zonă din București unde acest lucru se întâmplă sistematic, cu un ritm clar și rezultate vizibile. Doar în ultimul an, aici au fost construite 14 săli de sport noi, majoritatea în școli care nu au avut niciodată unul. Vorbim despre generații întregi de elevi care, abia acum, au acces pentru prima dată la un teren de fotbal, de baschet sau de volei, vestiare adecvate și toate condițiile necesare.

Nu sunt proiecte spectaculoase ca arhitectură, dar sunt esențiale pentru o generație de copii crescuți prea mult timp între măsuțe, tablete și trafic. Fiecare sală nouă înseamnă clase întregi care fac sport în condiții normale, profesori care pot lucra corect, copii care își descoperă abilități fizice, dar și stimă de sine. Iar accesul la sport în mod constant reduce riscul de obezitate infantilă, întărește musculatura postulară și previne problemele medicale care, altfel, vor costa statul mult mai mult pe termen lung.

Și aici nu este vorba de performanță. E vorba despre echilibru. Despre sănătate. Despre un copil care poate face o rostogolire, poate alerga 10 minute fără să gâfâie și poate crește într-un corp sănătos.

Asta înseamnă infrastructură: o formă concretă de grijă pentru viitor. Sectorul 3 nu a rezolvat problema în tot orașul, dar a demonstrat că se poate, că există soluții, că sala de sport poate fi tratată ca o prioritate reală. Restul Bucureștiului încă așteaptă. Elevii încă așteaptă. Iar timpul nu curge în favoarea lor.

