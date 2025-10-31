B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureștiul cu facturi mari și fără căldură. Care este soluția?

Bucureștiul cu facturi mari și fără căldură. Care este soluția?

B1.ro
31 oct. 2025, 15:26
Bucureștiul cu facturi mari și fără căldură. Care este soluția?
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. România care se încălzește prost și scump
  2. Ce se poate face?
  3. Facturi mari, soluții mici

În fiecare toamnă, Bucureștiul intră în același ritual: testările la rețeaua de termoficare, avariile care apar înainte de prima zi de frig și valul de nemulțumiri care inundă rețelele sociale. De ani buni, problema căldurii în Capitală nu mai e o criză de moment, ci o stare permanentă.

Sistemul centralizat pierde peste 35% din energia termică înainte să ajungă în calorifere, conductele sunt vechi de zeci de ani, iar multe blocuri au izolații depășite sau deloc. În paralel, prețurile la energie, fie că vorbim de gigacalorie, electricitate sau gaz, au crescut semnificativ. Rezultatul: oameni care plătesc mai mult pentru mai puțină căldură. Dar dincolo de nemulțumiri și improvizații, există o realitate simplă pe care administrațiile o ocolesc: eficiența energetică e cea mai ieftină formă de energie.

România care se încălzește prost și scump

În fiecare iarnă, Bucureștiul pierde echivalentul a sute de milioane de lei în energie risipită, căldură care se pierde prin pereți, geamuri și conducte.
Potrivit datelor ANRE, peste 40% din consumul energetic al orașului provine din clădiri rezidențiale, majoritatea vechi și neizolate. Ne concentrăm pe prețul gazului și pe subvenții temporare, dar ignorăm cea mai logică soluție: reducerea consumului. O clădire bine reabilitată poate reduce consumul de energie cu până la jumătate. Asta înseamnă facturi mai mici, presiune mai redusă pe rețele și un confort termic constant, indiferent de cât de vechi e sistemul centralizat.

Ce se poate face?

În Sectorul 3, programul de reabilitare termică a fost tratat ca o prioritate strategică clară. Rezultatele se văd în cifre: 1.700 de blocuri reabilitate și alte 100 aflate acum în lucru. E o cifră care poate părea seacă, dar care ascunde o realitate economică uriașă: zeci de mii de familii care plătesc cu 40% mai puțin la factura de întreținere, trăiesc mai confortabil și poluează mai puțin.
Mai mult decât atât, dacă ne uităm la ritmul lucrărilor, în ultimul deceniu în Sectorul 3 s-a reabilitat cât în toată România la un loc.

Aceste investiții nu sunt spectaculoase, nu aduc aplauze. Dar sunt cele care fac diferența iarna, atunci când un oraș e pus față în față cu propria ineficiență.

Facturi mari, soluții mici

În loc să investească în reducerea pierderilor, multe administrații preferă să aloce fonduri uriașe pentru subvenții, așa cum se întâmplă de foarte mulți ani la Primăria Capitalei. Practic, plătim din bugetul local diferența dintre prețul real și cel suportabil, fără să reparăm sursa problemei. Această abordare nu face decât să perpetueze dependența de un sistem care nu mai funcționează. În timp ce alte capitale europene, precum Viena sau Copenhaga, au trecut la sisteme inteligente de management energetic și clădiri aproape pasive, Bucureștiul încă se luptă cu țevile vechi și ferestrele prin care trece frigul.

Tags:
Citește și...
Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
Eveniment
Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
Eveniment
Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
Eveniment
Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
Eveniment
În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
Eveniment
Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Eveniment
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
Eveniment
Alertă alimentară! ANSVSA a aplicat sancțiuni record pentru produse contaminate. Cine este vizat în România
Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
Eveniment
Un preot, încătușat de polițiști pe stradă, în urma unui incident violent în trafic: „A început să-l înjure și să-l facă în toate felurile”
Autoritățile avertizează proprietarii de apartamente. De ce închiderea balconului poate fi o greșeală gravă
Eveniment
Autoritățile avertizează proprietarii de apartamente. De ce închiderea balconului poate fi o greșeală gravă
Poate fi anulată amenda? Reacția Jandarmeriei Române, după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei (VIDEO)
Eveniment
Poate fi anulată amenda? Reacția Jandarmeriei Române, după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor de la Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei (VIDEO)
Ultima oră
15:40 - Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
15:21 - Atenție! Obiectele pe care NU ai voie să le lași niciodată în mașină. Risc de explozie sau deteriorare gravă!
15:01 - Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
14:58 - Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
14:55 - Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
14:52 - Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
14:33 - România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
13:58 - AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
13:47 - Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
13:42 - Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990