Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală

Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală

Elena Boruz
22 oct. 2025, 15:49
Foto: pixabay
  1. Unde să te plimbi pentru a admira cel mai bine peisajul tomnatic
  2. Ce evenimente culturale poți prinde într-o zi de toamnă
  3. Cum îți poți reîncărca bateriile după o plimbare lungă

Bucureștiul nu este doar agitație și trafic. Toamna, Capitala se transformă, îmbrăcând o haină arămie care te îmbie la plimbări lungi, la savurat o cafea fierbinte pe o terasă retrasă și la descoperit locuri noi.

Dacă ai o zi liberă și vrei să te rupi de rutina de acasă, iată ghidul tău rapid pentru a te bucura la maximum de farmecul tomnatic al orașului.

Unde să te plimbi pentru a admira cel mai bine peisajul tomnatic

Fără doar și poate, parcurile sunt vedetele sezonului. Primul pe listă, Parcul Herăstrău (oficial „Regele Mihai I al României”), oferă alei lungi, perfecte pentru o sesiune foto printre frunzele căzute. Nu uita de Cișmigiu, cu bărcuțele lui trase la mal și aerul său boem, de secol XIX.

Însă, dacă vrei liniște deplină și o pădure chiar în oraș, alege Parcul Natural Văcărești, o adevărată deltă urbană. Aici poți observa zeci de specii de păsări și simți că ești departe de zgomotul Capitalei. De fapt, acestea sunt printre cele mai populare activități de toamnă în București.

Ce evenimente culturale poți prinde într-o zi de toamnă

Toamna este, în mod tradițional, plină de evenimente și festivaluri. De la concerte mai mici, desfășurate în locații intime din Centrul Vechi, la târguri de artizanat și de produse tradiționale, ai de unde alege. Aruncă un ochi pe programul celor mai importante muzee, precum Muzeul Național de Artă al României sau Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Multe dintre ele organizează ateliere tematice, ideale pentru a petrece câteva ore relaxante și educative.

Cum îți poți reîncărca bateriile după o plimbare lungă

După ce ai cutreierat aleile pline de frunze, e timpul să te răsfeți. Bucureștiul excelează la capitolul cafenele cozy și restaurante. Caută o ceainărie ascunsă în zona Armenească și bea un ceai aromat sau un mulled wine (vin fiert): e cel mai bun mod de a te încălzi.

De asemenea, o vizită la un târg de produse locale este o idee excelentă. Multe piețe organizează, în weekend, sesiuni de degustare de must, zacuscă sau alte bunătăți specifice.

În cele din urmă, nu uita că o zi perfectă de toamnă se termină cu un film bun sau o carte citită într-un fotoliu confortabil. Dar, dacă ești pus pe distracție, Centrul Vechi îți oferă mereu opțiuni, de la escape room-uri la baruri tematice.

