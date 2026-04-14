Secția de Neonatologie a maternității „Cuza Vodă” din Iași a înregistrat 51 de nou-născuți în perioada Paștelui, dintre care 5 bebeluși au venit pe lume în prima zi de Paște și 13 în a doua zi. Nou-născuții sunt în general sănătoși, iar personalul medical notează un număr mai mare față de anul trecut în aceeași perioadă.

Câte nașteri s-au înregistrat la maternitatea „Cuza Vodă”

În acest an s-au născut mai mulți bebeluși la maternitatea „Cuza Vodă” în perioada Paștelui comparativ cu anul trecut. De asemenea, datele locale arată că anul trecut, în Iași, au fost înregistrate peste 6.800 de nașteri, iar cei mai mulți nou-născuți au venit pe lume în luna septembrie.

Mai multe mame au povestit experiențele nașterilor. Mădălina Bobu, mamă, a spus: „ Sunt și bucuroasă că e și sănătos. El se grăbea să iasă, mă așteptam, oarecum, în orice moment, dar nu așa devreme. Dumnezeu ne-a ajutat și e sănătos”, citează stirileprotv.ro. Gabriela, mamă, a declarat: „E ca o minune de la Dumnezeu, pe care o așteptam. Am avut emoții pentru că a fost o prematură, neașteptată, la 30 de săptămâni”. Experiențele includ îngrijiri speciale în secție pentru copiii născuți prematur, dar mamele exprimă recunoștință pentru starea de sănătate a sugarilor.

Cum comentează conducerea secției Neonatologie

Anca Bivoleanu, șef secție Neonatologie, maternitatea „Cuza Vodă” Iași, a caracterizat perioada drept una cu „niște zile pline, spre deosebire de alți ani” și a dat detalii despre un caz recent: „Înainte de noaptea de înviere, la 22.45 s-a născut un băiețel sănătos, cu nota 9, 3360 g. S-au copii sănătoși peste tot, ceea ce este foarte bine. Este o încărcătură emoțională mai deosebită, prin prisma faptului că vin mamele, simți acea trăire, stau lângă pătuțurile copiilor”.

Echipa medicală a verificat și monitorizat nou-născuții cu analize și ecografii, iar responsabilii secției au subliniat importanța îngrijirii și a sprijinului pentru mame, în special pentru cele cu nașteri premature. Situația reflectă atât un număr crescut de nașteri în perioada festivă, cât și satisfacția pentru starea de sănătate a majorității nou-născuților.