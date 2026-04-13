Românii care și-au făcut ar putea avea în curând parte de o schimbare importantă. Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri ar putea fi eliminată. Obligația de a prezenta copie după buletin sau dovada domiciliului ar putea dispărea.

Se digitalizează relația cu statul

O schimbare importantă ar putea simplifica relația românilor cu instituțiile statului. Un proiect de lege a fost depus în Parlament de aleși ai partidelor aflate la guvernare. Acesta propune ca verificarea datelor de identitate să se facă direct în registrele oficiale. Astfel, oamenii nu vor mai fi puși să aducă documente pe care administrația le deține deja.

Inițiativa vine după numeroase sesizări primite pe platforma . Cetățenii au reclamat în mod repetat probleme legate de pașapoarte și cărți de identitate. Chiar dacă documentele sunt electronice și informațiile există în sistemele statului, mulți sunt trimiși în continuare la ghișee sau obligați să prezinte copii după acte. În unele cazuri, instituțiile nu au echipamente pentru citirea buletinelor electronice, iar în altele cer documente deja încărcate în baze de date publice.

Există și situații în care angajatorii sunt chemați fizic pentru proceduri care ar putea fi rezolvate online. Dacă proiectul va deveni lege, autoritățile și alte entități care oferă servicii publice, inclusiv notarii, vor fi obligate să verifice direct datele în Registrul național de evidență a persoanelor, reducând semnificativ birocrația.