B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Buletinele electronice, în sfârșit mai aproape de utilitatea promisă. Scapi de actele pe care statul le are deja

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 14:21
Sursa foto: Facebook / MAI
Cuprins
  1. Se digitalizează relația cu statul
  2. Ce se schimbă concret și ce riscă instituțiile care nu respectă regulile

Românii care și-au făcut buletine electronice ar putea avea în curând parte de o schimbare importantă. Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri ar putea fi eliminată. Obligația de a prezenta copie după buletin sau dovada domiciliului ar putea dispărea.

Se digitalizează relația cu statul

O schimbare importantă ar putea simplifica relația românilor cu instituțiile statului. Un proiect de lege a fost depus în Parlament de aleși ai partidelor aflate la guvernare. Acesta propune ca verificarea datelor de identitate să se facă direct în registrele oficiale. Astfel, oamenii nu vor mai fi puși să aducă documente pe care administrația le deține deja.

Inițiativa vine după numeroase sesizări primite pe platforma fara-hartie.gov.ro. Cetățenii au reclamat în mod repetat probleme legate de pașapoarte și cărți de identitate. Chiar dacă documentele sunt electronice și informațiile există în sistemele statului, mulți sunt trimiși în continuare la ghișee sau obligați să prezinte copii după acte. În unele cazuri, instituțiile nu au echipamente pentru citirea buletinelor electronice, iar în altele cer documente deja încărcate în baze de date publice.

Există și situații în care angajatorii sunt chemați fizic pentru proceduri care ar putea fi rezolvate online. Dacă proiectul va deveni lege, autoritățile și alte entități care oferă servicii publice, inclusiv notarii, vor fi obligate să verifice direct datele în Registrul național de evidență a persoanelor, reducând semnificativ birocrația.

Ce se schimbă concret și ce riscă instituțiile care nu respectă regulile

Proiectul de lege vine cu măsuri clare menite să reducă birocrația și să forțeze instituțiile să renunțe la obiceiurile vechi. Una dintre cele mai importante schimbări este interdicția de a mai solicita sau reține copii după actul de identitate. Această regulă se aplică atunci când datele pot fi verificate direct în bazele oficiale ale statului. Practic, cererea clasică de „xerox după buletin” ar putea deveni istorie.

Pentru a se asigura că regulile nu rămân doar pe hârtie, inițiativa introduce și sancțiuni. Instituțiile care nu respectă această interdicție riscă amenzi între 2.000 și 3.000 de lei, notează stirileprotv.ro. În același timp, proiectul extinde accesul la Registrul național de evidență a persoanelor, permițând nu doar instituțiilor publice, ci și unor entități private cu rol de utilitate publică sau autorizate să ofere servicii publice să verifice datele cetățenilor.

Totuși, accesul nu va fi nelimitat, ci strict condiționat de furnizarea unui serviciu public sau de respectarea unei obligații legale. Pentru aplicarea unitară a acestor reguli, Guvernul va trebui să stabilească normele metodologice într-un termen clar, astfel încât noile prevederi să poată fi puse în practică fără ambiguități.

Tags:
