Acasa » Eveniment » Bulgaria se scumpește! Vacanțele românilor vor costa semnificativ mai mult în 2026

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 11:19
Sursa Foto: Instagram/ @BulgariaTravelOrg
Cuprins
  1. Salt spectaculos al prețurilor la alimente
  2. Coșul de consum: mai scump cu peste 10 euro decât în România
  3. Serviciile turistice, afectate de scumpiri
  4. Recomandarea specialiștilor

Românii care plănuiesc să viziteze Bulgaria în sezonul estival trebuie să fie pregătiți pentru facturi mai mari. Odată cu trecerea Bulgariei la moneda euro, prețurile produselor de bază și serviciilor turistice au explodat, depășind chiar nivelurile din Germania sau Franța. Experții avertizează că majorările sunt cauzate mai degrabă de probleme structurale decât de adoptarea euro.

Salt spectaculos al prețurilor la alimente

Analiza recentă a Confederației Sindicatelor și Industriei Bulgariei evidențiază că produsele esențiale precum făina, orezul, laptele, uleiul și tradiționala banichka sunt mai scumpe decât în Germania, Franța, Olanda, dar și în vecina Românie și Croația, scrie Click.

Creșterile sunt dramatice și pentru produsele sezoniere: castraveții s-au scumpit cu 61,9% comparativ cu iunie anul trecut, iar doar în ianuarie au înregistrat majorări de preț de 15,2% la roșii, 6,5% la cartofi și 5,5% la castraveți. Puiul, ouăle și iaurtul urmează aceeași tendință, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

Coșul de consum: mai scump cu peste 10 euro decât în România

Un coș mic de consum bulgăresc, format din 21 de produse esențiale, costă în prezent 58,80 euro. O persoană cu salariul minim poate cumpăra acest coș doar de 10 ori pe lună, cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană.

În România, același coș costă 47,99 euro, putând fi achiziționat de 16 ori cu salariul minim, iar în Croația, de 19 ori la 52,85 euro. Chiar și Germania, cu un coș mai scump de 75,02 euro, permite 32 de achiziții pentru un salariu minim de 2.409 euro, evidențiind disparitățile uriașe în puterea reală de cumpărare.

Serviciile turistice, afectate de scumpiri

Nu doar alimentele au explodat ca preț. Monitorizările din ianuarie arată că prețul cafelei a crescut cu aproape 6%, iar apa minerală cu 5,6% în magazinele mici. Taxiurile, frizeriile și parcările au fost, de asemenea, afectate de majorări.

O parte importantă a acestor scumpiri este cauzată de efectele psihologice ale rotunjirii în timpul conversiei la euro, nu de fluctuații reale ale pieței sau ale materiilor prime internaționale.

Recomandarea specialiștilor

Pentru românii care aleg Bulgaria ca destinație de vacanță, experții recomandă planificarea atentă a bugetului.

Majorările semnificative la produse alimentare și servicii implică o creștere a costurilor totale ale vacanței, ceea ce poate influența alegerea hotelurilor, restaurantelor și activităților recreative.

