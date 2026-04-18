Vacanța de 1 Mai pe Litoralul românesc

Vacanța de 1 Mai se apropie cu pași repezi, iar operatorii de de pe fac planuri pentru primirea turiștilor care vor să meargă la Marea Neagră. Ca de obicei, prețurile sunt prohibitive, astfel că mulți își îndreaptă atenția spre .

Românii caută să-și facă planuri pentru minivacanța de 1 Mai. Cei mai mulți își aruncă privirile spre litoral unde operatorii de turism fac pregătiri. Prețurile sunt piperate, comparativ cu serviciile oferite, astfel că pentru vacanța ce urmează peste două săptămâni, Bulgaria rămâne o destinație alternativă.

Fără tradiționalele tichete de vacanță, care obliga turiștii să-și petreacă sejururile în stațiunile românești, operatorii autohtoni nu par să aibă vreo idee despre cum să-i mai atragă. Oferă aceleași servicii mediocre spre proaste la prețuri prohibitive, în speranța că le va pica cineva în plasă.

Astfel, în Mamaia, prețurile pornesc de la aproximativ 378 de lei pentru trei nopți la hoteluri de două stele. Condițiile lasă mult de dorit, însă, fapt pentru care nu sunt de recomandat. De aici, costurile cresc până la 2.000 de lei la unități de cinci stele, cu mic dejun inclus, potrivit euronews.ro.

În Eforie Nord, tarifele încep de la 496 de lei fără servicii de masă. Prețurile ajung, tot așa, până la 1.995 de lei pentru pachete cu demipensiune și acces la SPA. În Costinești, cazarea la trei stele variază între 599 de lei și 1.320 de lei cu mic dejun. La Neptun, prețurile sunt de aproximativ o mie de lei la trei și patru stele, cu mic dejun inclus. În Vama Veche, tarifele pornesc de la 1.425 de lei și ajung la 1.941 de lei cu mic dejun inclus.

Bulgaria rămâne o alternativă

În paralel, operatorii de turism din Bulgaria propun prețuri competitive cu care atrag mai mulți turiști români. La Nessebar, vacanța pentru trei nopți, la un hotel de patru stele pornește de la aproximativ 730 de lei de persoană.

În Nisipurile de Aur, pachetele turistice pornesc de la 650 – 750 de lei de persoană pentru trei nopți la hoteluri de trei stele. În timp ce la hoteluri de cinci stele, cu all inclusive, costurile se situează între 2.500 și 3.250 de lei, scrie sursa citată.

În anul 2025, Bulgaria a fost vizitată de aproximativ 2,3 – 2,4 milioane de turiști români, consolidându-și poziția de destinație externă numărul unu pentru România. În acest an, peste 25.000 de români au preferat stațiunile bulgărești, unde au găsit pachete all-inclusive și o organizare mult mai bună.

Vicepreședintele ANAT vede vacanța în roz

Deși datele statistice îl contrazic, vicepreședintele , Adrian Voican, vede situația în roz. El este convins că hotelierii români vor rupe anul acesta pe Litoral, mai ales că și vecinii de la sud ar fi scumpit tarifele.

„În România prețurile au crescut în medie cu 9,5%, iar în Bulgaria cu 23%. Prețurile sunt acum comparabile, nu mai sunt atât de departe unele de altele (…) Bulgarii raportează aproape un milion de nopți de cazare din partea românilor, adică aproximativ 200.000 de turiști. În schimb, pe litoralul românesc vin peste 1,5 milioane de turiști, de șapte ori mai mulți”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Oficialul ANAT mai are o convingere pe care rămâne să o demonstreze, cum că românii sunt mai tari la paranghelii și distracție, motiv pentru care turiștii nu se mai uită la banii de cazare.

„Punctual, Bulgaria câștigă de Paști că are hoteluri mari deschise. Noi deschidem mult mai puțin, suntem în pregătiri. 1 mai este startul sezonului estival în România și știm că Vama Veche este capitala litoralului, urmată de Costinești și Mamaia, capitala distracției. Aici nu avem concurență față de bulgari. Am văzut inclusiv turiști bulgari în Vama Veche, pentru muzică, concerte și viață de noapte. De 1 mai, bulgarii câștigă poate la numărul de hoteluri de cinci stele, dar românii câștigă la calitate, mai ales la capitolul masă”, a mai spus vicepreședinte ANAT.