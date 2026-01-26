„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)

ANAF a descoperit cum poate rezolva mai simplu problemele contribuabililor. Și-a făcut un asistent virtual. Sau mai bine zis o asistentă, pentru că o cheamă ANA.

Cine e ANA de la ANAF și ce face

După ce ION, consilierul virtual al lui Ciucă, pe când acesta era premier, a avut o viață scurtă și fără succes, acum ANAF merge pe mâna ANEI. Un asistent virtual conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale.

Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul ANA va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituţional www.anaf.ro.

„Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării ANA va deţine un set parţial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare şi îşi va dezvolta performanţa pe măsură ce interacţionează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceştia.

Sistemul se dezvoltă şi se îmbunătăţeşte continuu odată cu fiecare problematică sau întrebare adresată, iar prin fiecare interacţiune cu utilizatorii, ANA îşi va îmbunătăţi continuu capacitatea de a furniza informaţii corecte şi relevante pentru contribuabili.

Cu cât mai mulţi utilizatori vor accesa chatbot-ul şi vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util şi mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor.”, precizează .

În prima etapă, ANA va oferi informaţii generale despre obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice care obţin venituri din închirierea bunurilor personale şi/sau activităţi independente.

Pe măsură ce sistemul acumulează date şi experienţă prin interacţiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde, contribuind la simplificarea semnificativă a comunicării dintre contribuabili şi administraţia fiscală.

Astfel, ANA va putea răspunde în viitor la o gamă tot mai largă de întrebări din domeniul fiscal, simplificând accesul la informaţii fiscale pentru toţi contribuabilii.

Vă mai aduceți aminte de ION?

În martie 2023, Nicolae Ciucă, premierul de la acea vreme, ni-l prezenta pe ION. avea rolul de consilier onorific al premierului și folosea inteligență artificială pentru a informa Guvernul în timp real cu privire la propunerile, problemele și dorințele românilor, după cum îl prezenta la acea vreme Nicolae Ciucă.