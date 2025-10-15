Un clip video, din , a făcut înconjurul internetului! Un șofer, participant la acțiune, nu s-a putut abține văzând cum un bărbat, dintr-o mașină luxoasă, a aruncat o țigară pe geam.

au fost surprinse de un alt bărbat, participant la trafic, care a surprins întregul moment. Pe lângă că a postat videoclipul, acesta l-a felicitat pe șoferul care a avut o astfel de inițiativă.

Ce a fost surprins în clipul video

Incidentul a avut loc marți, în zona Otopeni. Bărbatul care a filmat se bucură de celebritate acum, pe platforma TikTok, pentru că videoclipul a strâns nu mai puțin de 18 mii de aprecieri, și inclusiv la capitolul comentarii stă destul de bine.

În imagini se poate observa cum bărbatul, cu spirit civic dezvoltat, deranjat de gestul pe care șoferul mașinii din fața lui l-a făcut, se dă jos din autoturism, ia țigara de jos și i-o aruncă înapoi pe geam.

Sigur, astfel de gesturi, precum al șoferului care nu este prea „prietenos” cu mediul înconjurător, sunt la ordinea zilei. Surpriza vine atunci când oamenii reacționează, iar într-o țară ca România, unde oamenii nu sunt foarte „săritori”, din acest punct de vedere, este lucru mare.

Cum au reacționat oamenii în comentarii

Comentarii, care mai de care, din partea celor care au vizionat videoclipul. Nici aici nu au lipsit referințele politice, deoarece utilizatorii TikTok, care și-au spus punctul de vedere, au dorit să atingă și această „latură”. Astfel, la postare există comentarii precum: „Ăștia a lui CG (n.r Călin Georgescu) nu o să înțeleagă niciodată”, „Prius, ecologist, pro-european. A votat cu Mucușor că așa ia spus iubitul său că trebuie”, Ăștia sunt pro europeni , nu au scrumiera la mașină, mașini eco”.

Trebuie remarcat faptul că multe dintre opiniile oamenilor nu au fost laudative la adresa gestului pe care omul l-a făcut, respectiv să arunce în mașina „autorului” țigara. Aceștia au spus, într-un mod ironic, „planetă salvat”, ca și cum un astfel de gest mic nu are niciun fel de importanță.

Comentarii, precum „Marele erou” și „Totuși nu e ok, nu e el justițiar, poate să ardă ceva în interior. Dacă era gunoi, era altceva” au acaparat postarea.