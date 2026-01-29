Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a murit la vârsta de 84 de ani. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă, în cimitirul din Zăpodeni, Vaslui, localitate în care femeia și-a crescut copiii și nepoții.

Preotul spune că la înmormântare va veni și Nicușor Dan

Preotul satului le-a spus clopotarilor și groparilor că la înmormântare va veni și Nicușor Dan, dar Liliana Grădinaru, mama Mirabelei, e sceptică. Aceasta speră ca măcar ca fiica ei să poată veni pentru a-și conduce bunica pe ultimul drum.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine, ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a susținut Liliana Grădinaru, pentru publicația locală

Ce spun sătenii despre bunica Mirabelei Grădinaru

Lumea în sat a avut numai cuvinte de laudă despre Aristița Malcoce.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familie Malcoce.