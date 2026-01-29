B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui

Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 17:11
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Mirabela Grădinaru și președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Preotul spune că la înmormântare va veni și Nicușor Dan
  2. Ce spun sătenii despre bunica Mirabelei Grădinaru

Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a murit la vârsta de 84 de ani. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă, în cimitirul din Zăpodeni, Vaslui, localitate în care femeia și-a crescut copiii și nepoții.

Preotul spune că la înmormântare va veni și Nicușor Dan

Preotul satului le-a spus clopotarilor și groparilor că la înmormântare va veni și Nicușor Dan, dar Liliana Grădinaru, mama Mirabelei, e sceptică. Aceasta speră ca măcar ca fiica ei să poată veni pentru a-și conduce bunica pe ultimul drum.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine, ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a susținut Liliana Grădinaru, pentru publicația locală Vremea Nouă.

Ce spun sătenii despre bunica Mirabelei Grădinaru

Lumea în sat a avut numai cuvinte de laudă despre Aristița Malcoce.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a spus unul dintre vecinii familie Malcoce.

Tags:
Citește și...
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Eveniment
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Eveniment
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Eveniment
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea
Eveniment
Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Eveniment
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026
Eveniment
Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Eveniment
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Ultima oră
17:22 - Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
16:55 - Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
16:53 - Jaf spectaculos în Italia! Comori de peste 1 milion de euro furate din biblioteca unui palat nobiliar
16:48 - Băsescu: „Trump ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski. Și ăsta o mare figură, ne ceartă, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”. Ce spune despre ideea unei Europe cu două viteze (VIDEO)
16:24 - Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
16:18 - Băsescu: Presiunea dobânzilor e aproape de colaps. Au distrus țara cu pomenile electorale (VIDEO)
15:55 - Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
15:50 - Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
15:19 - Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
15:14 - Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei