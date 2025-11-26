B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite

Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 09:45
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Când și cum se pune busuiocul sub pernă
  2. Ritualul pentru aflarea ursitului
  3. Sfaturi pentru un ritual de succes

Noaptea de Sfântul Andrei este încărcată de tradiții și superstiții în folclorul românesc. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este punerea busuiocului sub pernă de către fetele necăsătorite, pentru a-și afla ursitul și a atrage noroc în dragoste. Respectarea momentului și a ritualului sunt esențiale pentru ca tradiția să aibă efect.

Când și cum se pune busuiocul sub pernă

Busuiocul se pune în noaptea de Sfântul Andrei, adică în seara de 29 spre 30 noiembrie, imediat înainte de culcare. Pentru ca ritualul să fie eficient, este important să respecți câțiva pași simpli, conform Click.

  • Alege un busuioc proaspăt, de la grădină sau cumpărat cu grijă, pentru a păstra energia plantei.
  • Spală-l ușor și lasă-l să se usuce înainte de a-l pune sub pernă.
  • Pune busuiocul sub perna principală, nu sub pilotă, astfel încât să fie cât mai aproape de cap.
  • Concentrează-te asupra dorinței tale de a afla ursitul și evită să te gândești la alte lucruri.
  • Respectă momentul ritualului: pus prea devreme sau prea târziu, busuiocul își pierde puterea simbolică.

Ritualul pentru aflarea ursitului

Odată ce busuiocul este sub pernă, noaptea poate aduce semne importante.

  • Pune-ți dorința clar în minte: gândește-te cum ți-ai dori să fie viitorul partener.
  • Nu spune nimănui că ai pus busuiocul sub pernă: ritualul se face în taină.
  • Visele din noaptea Sfântului Andrei pot fi semnificative: ursitul poate apărea direct sau prin simboluri (flori, animale sau alte indicii).
  • Dimineața, scoate busuiocul și privește-l cu atenție: forma frunzelor sau a florilor poate oferi indicii despre caracterul viitorului partener.

Sfaturi pentru un ritual de succes

Fetele necăsătorite pot repeta ritualul în fiecare an, dacă nu primesc semne vizibile din vise. Este recomandat ca noaptea să fie petrecută într-un cadru liniștit, fără distrageri, pentru a maximiza energia ritualului.

Punerea busuiocului sub pernă de Sfântul Andrei este unul dintre cele mai populare obiceiuri de iarnă. Cheia succesului constă în alegerea momentului potrivit, discreția ritualului și atenția la semnele din vise.

