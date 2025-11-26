Noaptea de Sfântul Andrei este încărcată de tradiții și superstiții în folclorul românesc. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este punerea busuiocului sub pernă de către fetele necăsătorite, pentru a-și afla ursitul și a atrage noroc în dragoste. Respectarea momentului și a ritualului sunt esențiale pentru ca tradiția să aibă efect.
Busuiocul se pune în noaptea de Sfântul Andrei, adică în seara de 29 spre 30 noiembrie, imediat înainte de culcare. Pentru ca ritualul să fie eficient, este important să respecți câțiva pași simpli, conform Click.
Odată ce busuiocul este sub pernă, noaptea poate aduce semne importante.
Fetele necăsătorite pot repeta ritualul în fiecare an, dacă nu primesc semne vizibile din vise. Este recomandat ca noaptea să fie petrecută într-un cadru liniștit, fără distrageri, pentru a maximiza energia ritualului.
Punerea busuiocului sub pernă de Sfântul Andrei este unul dintre cele mai populare obiceiuri de iarnă. Cheia succesului constă în alegerea momentului potrivit, discreția ritualului și atenția la semnele din vise.