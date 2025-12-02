Doi bărbați au omorât în chinuri o femeie de 45 de ani, aflată în scaun cu rotile. Fapta cutremurătoare a avut loc într-o locuință socială din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. Ambii indivizi au fost arestați preventiv. Unul dintre ei e recidivist, condamnat în trecut tot pentru omor deosebit de grav.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, disponibil non-stop și gratuit, sau la numărul de urgență 112.

Doi bărbați au omorât o femeie în scaun cu rotile

Bărbații s-au enervat pentru că femeia nu a anunţat că are nevoie la toaletă şi ar fi urinat pe ea. Ei au bătut-o cu pumnii şi picioarele în cap, abdomen și torace. Unul dintre ei a lovit-o pe victimă în cap cu o coadă de topor.

Ei au tras-o apoi de păr până la ieșire din casă, smulgându-i o porţiune din scalp, apoi au lovit-o cu capul de treptele din beton și au târât-o înapoi în casă în același mod.

După două ore, bărbații au chemat ambulanța, dar femeia deja murise. Autopsia preliminară a relevat un număr mare de leziuni traumatice, scrie

Unul dintre bărbați a fost condamnat și în trecut

Ambii agresori au fost arestați preventiv, fiind acuzați de omor calificat.

Unul dintre indivizi, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat în trecut la 17 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. După eliberare, el primise o locuinţă socială în municipiul Râmnicu Sărat.