B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cazări la munte cu mai puțin de 100 de lei de persoană. De ce au rămas sute de locuri libere de Paște

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 20:45
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce facilități oferă micii antreprenori pentru cabanele de la munte
  2. De ce au rămas hotelurile mari goale în această perioadă
  3. Cum influențează prețurile la energie rezervările de Paște

Cabanele de la munte din județele Prahova și Brașov sunt încă disponibile pentru turiști.  Antreprenorii care au de închiriat vile își așteaptă încă grupurile de clienți pentru sărbătoarea Învierii.

Ce facilități oferă micii antreprenori pentru cabanele de la munte

Pe site-urile de specialitate și pe rețelele de socializare curg anunțurile pentru peste 600 de unități de cazare libere în acest sfârșit de săptămână.

Proprietarii de vile și cabanele de munte din zone precum Predeal, Bran sau Moieciu se adresează atât familiilor, cât și grupurilor mari, de până la 20 de persoane.

Prețurile pornesc de la sub o sută de lei de persoană pe noapte, iar ofertele includ adesea ciubăr, jacuzzi sau piscină încălzită. În plus, la cererea oaspeților, unii proprietari asigură și masa, în timp ce alte unități oferă doar cazare.

De ce au rămas hotelurile mari goale în această perioadă

Marile hoteluri de pe Valea Prahovei au pregătit oferte speciale care includ mâncăruri tradiționale reinterpretate, spectacole live și surprize pentru copii.

Cu toate acestea, pentru pachetele care încep vineri, 10 aprilie, există încă multe camere libere. Prețul unui astfel de sejur de trei nopți pentru doi adulți, care include mese festive și program special, depășește 4.000 de lei.

Deși pregătirile sunt în toi, hotelierii nu mai cred că unitățile se vor umple până la slujba de Înviere.

Cum influențează prețurile la energie rezervările de Paște

Hotelierii explică faptul că tarifele ridicate sunt influențate direct de scumpirile la energie din ultima perioadă.

Aceste costuri de operare fac ca turismul autohton, inclusiv turismul din timpul sărbătorilor, să piardă teren în fața concurenței din Bulgaria sau Ungaria. Deși s-au pregătit primiri tradiționale și prânzuri festive, discrepanța dintre prețurile mari și bugetele turiștilor a dus la un număr neașteptat de mic de rezervări în acest sezon, scrie Adevărul.

Tags:
Ultima oră
20:43 - Momentul în care o vânzătoare e snopită în bătaie de un bărbat, dintr-un motiv incredibil. Agresorul a fost arestat (VIDEO)
20:39 - Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
20:10 - Anisia Gafton și Serghei vor deveni părinți: „Nu, nu suntem deloc speriați” (FOTO)
20:10 - Ce secrete ascunde una dintre cele mai mari comori ale antichității
20:02 - Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
19:45 - Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”
19:36 - Ramona Olaru a părăsit România de Paște. Vedeta a ales o destinație exotică alături de partenerul ei
19:33 - Avantajele nebănuite ale vieții conjugale. Riscul de cancer scade pentru persoanele căsătorite (studiu)
19:20 - Ce l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la Mircea Lucescu: „Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri… am rămas mască”
19:13 - Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator