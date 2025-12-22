Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el

Aproximativ 53% dintre americani au primit cel puțin un cadou nedorit în 2024, potrivit unui studiu realizat de Finder, ceea ce înseamnă că peste 140 de milioane de adulți vor deschide un pachet și vor zâmbi politicos, deși în interior simt o ușoară dezamăgire. Asta se traduce într-un total de peste 10 miliarde de dolari cheltuiți pe cadouri care vor ajunge în dulap, vor fi returnate la magazin sau vor fi făcute iar cadou, altcuiva.

Milenialii, generația care a prins și bilețelele de hârtie, și cumpărăturile cu un click, au găsit deja rezolvarea: cardul cadou. Și nu recurg la asta pentru că sunt comozi și nu le pasă, ci pentru că au învățat pe pielea lor cât costă greșelile de cadou, la propriu și la figurat.

Studiile globale arată că 81% dintre consumatori au cumpărat cel puțin un gift card în ultimul an, iar intenția de a cheltui mai mult pe astfel de cadouri crește, mai ales la mileniali și Gen Z. Cu alte cuvinte, cardul cadou nu mai e planul B, ci o alegere asumată, mai ales pentru cei care trăiesc cu calendarul plin și au relații cu persoane stabilite în alte fusuri orare.

De ce milenialii aleg tot mai des cardul cadou

Persoanele născute între 1981 și 1996 cumpără cele mai multe gift carduri, atât fizice, cât și digitale, și sunt și cei mai dispuși să își mărească bugetul pentru astfel de cadouri de la un an la altul.

Motivele sunt surprinzător de pragmatice:

vor să evite situația în care cadoul nu e folosit deloc;

fac mare parte din cumpărături online, deci li se pare firesc ca și cadoul să circule tot digital;

preferă să ofere libertate și nu ceva care poate să nu se potrivească deloc.

Un alt studiu arată că 63% dintre cei care cumpără gift carduri o fac tocmai pentru ca destinatarul să-și poată lua ce are nevoie. Pentru generația crescută între crize economice și chirii ridicate, un cadou folosit integral, la momentul potrivit, e mult mai valoros decât o cutie frumoasă, dar inutilă.

Cadoul care nu ajunge la retur

În prezent, cardul cadou modern nu se mai limitează la doar un cartonaș anost băgat într-un plic. De multe ori e digital, are un design tematic, un mesaj personalizat și ajunge în inbox în câteva minute. Nu e de mirare că astfel de carduri câștigă teren: astăzi, aproape jumătate din banii cheltuiți pe carduri cadou se duc către variantele digitale, iar numărul celor care primesc e-vouchere crește cu două procente pe an.

Un de la un magazin de beauty, de exemplu, poate fi ales în câteva clickuri: stabilești suma, alegi un motiv grafic, scrii un mesaj și decizi dacă îl trimiți pe mail persoanei sau îl primești tu, ca să îl înmânezi personal. De regulă, astfel de carduri cadou sunt valabile 12 luni și se aplică simplu, introducând codul la checkout.

Cum îl faci să nu pară un gest făcut în grabă

Teama clasică legată de cardurile cadou este că par impersonale. Aici intră însă în joc detaliile. Cercetări recente din Europa arată că tot mai mulți oameni oferă gift carduri împreună cu un mic obiect simbolic: ciocolată, o carte, o felicitare scrisă de mână. Cadoul devine, astfel, dublu: ceva ce poate folosi imediat și un voucher pe care îl va cheltui ulterior.

Ca să nu pară un gest scos din buzunar în ultimul moment, ajută enorm să explici, pe scurt, de ce ai ales varianta asta; de exemplu: „știu că îți schimbi des parfumurile și nu vreau să aleg ceva nepotrivit, așa că m-am gândit că un gift card e mai util”.

Pentru mileniali, obișnuiți să își gestioneze singuri bugetul și să își facă wishlist-uri, genul acesta de cadou e, de fapt, foarte comod, deoarece pot aștepta reducerile, pot combina voucherul cu banii lor sau pot să-l folosească pentru a încerca ceva nou.