Adăugarea unor condimente în cafeaua de dimineață poate avea efecte neașteptate asupra sănătății. Specialiștii în nutriție recomandă turmeric și scorțișoară pentru beneficiile lor cardiovasculare. Studiile arată că aceste mirodenii reduc inflamațiile și protejează inima.

Ce efecte are turmeric asupra inimii

Turmericul, cu aroma sa pământie și nuanța aurie intensă, este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii puternice. Dieteticianul Michelle Saari subliniază: „Curcumina din turmeric nu doar că reduce riscul de boli de inimă prin îmbunătățirea funcției vaselor de sânge, dar are și efecte antiinflamatorii care contribuie la sănătatea cardiovasculară generală.”, potrivit .

Acești compuși antiinflamatori scad stresul oxidativ, un factor major în apariția afecțiunilor cardiace. Nutriționiștii recomandă un vârf de cuțit de turmeric în cafea, combinat cu un strop de piper negru. Piperul negru ajută la absorbția curcuminei, sporind efectele protectoare asupra inimii. Astfel, o simplă cană de cafea devine un aliat al sănătății cardiovasculare.

Cum poate scorțișoara să sprijine sănătatea inimii

Scorțișoara nu se folosește doar în deserturi. Aceasta este bogată în antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii importante. Dr. Saari explică: „Scorțișoara este benefică pentru inimă deoarece ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale – doi factori majori ai bolilor cardiovasculare – și are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii.”, scrie Adevărul.ro.

În plus, scorțișoara reglează glicemia și îmbunătățește circulația sanguină. Este un aliat pentru inimă, creier și sistemul digestiv, fiind ușor de integrat în rutina zilnică. Adăugarea unei mici cantități în poate susține echilibrul organismului și protecția cardiovasculară.

Cum se combină aceste condimente în cafea

Specialiștii recomandă să folosești doar o cantitate mică, pentru a păstra gustul cafelei. Un vârf de cuțit de turmeric și o jumătate de linguriță de pot fi suficiente. Piperul negru sporește absorbția curcuminei. Această combinație simplă poate transforma o băutură obișnuită într-un scut natural pentru inimă.

Prin introducerea acestor condimente în alimentația zilnică, oamenii pot reduce inflamațiile și pot susține sănătatea cardiovasculară. Nutriționiștii subliniază că efectele sunt vizibile pe termen lung, mai ales dacă aceste obiceiuri sunt constante.