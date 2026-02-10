B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani

Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani

Selen Osmanoglu
10 feb. 2026, 15:03
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Un studiu pe termen lung, cu rezultate relevante
  2. Consumul de cafea și riscul de demență
  3. Ceaiul cu cofeină, efecte comparabile
  4. Ce spun specialiștii despre limitele cercetării
  5. Câte cești sunt asociate cu efecte pozitive
  6. Rolul compușilor bioactivi

Cafeaua și ceaiul nu sunt doar băuturi consumate din obișnuință sau pentru energie. Un studiu amplu, publicat în revista științifică JAMA, sugerează că acestea ar putea fi asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv și demență. Cercetarea, desfășurată pe parcursul a patru decenii, a analizat datele a peste 130.000 de adulți din Statele Unite.

Un studiu pe termen lung, cu rezultate relevante

Cercetarea a urmărit participanții timp de aproximativ 40 de ani, pe baza chestionarelor periodice legate de alimentație, stil de viață și starea de sănătate. Analiza a indicat o asociere între consumul regulat de cafea sau ceai cu cofeină și un risc mai redus de demență comparativ cu persoanele care consumau rar sau deloc aceste băuturi, scrie Click.

Rezultatele sunt considerate relevante prin dimensiunea eșantionului și durata mare a monitorizării, însă autorii subliniază că datele indică o corelație, nu o relație directă de cauzalitate.

Consumul de cafea și riscul de demență

Potrivit studiului, persoanele care au raportat cel mai ridicat consum de cafea cofeinizată au avut un risc cu aproximativ 18% mai mic de a dezvolta demență. De asemenea, aceștia au semnalat mai puține probleme subiective legate de memorie și capacitatea de concentrare.

Diferența procentuală poate părea modestă, însă la nivel populațional este considerată semnificativă, mai ales în contextul îmbătrânirii accelerate a populației.

Ceaiul cu cofeină, efecte comparabile

Rezultate similare au fost observate și în cazul ceaiului cu cofeină. Participanții care consumau una sau două cești pe zi au prezentat un risc mai mic de tulburări cognitive. În schimb, cafeaua și ceaiul decofeinizate nu au fost asociate cu aceleași beneficii.

Acest detaliu sugerează că un rol important ar putea fi jucat de cofeină sau de alți compuși activi prezenți în mod natural în aceste băuturi.

Ce spun specialiștii despre limitele cercetării

Coordonatorul studiului, dr. Daniel Wang, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, avertizează că efectele observate sunt relativ mici și nu trebuie interpretate ca o soluție de prevenție în sine.

Potrivit acestuia, factori precum activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, somnul de calitate și controlul bolilor cronice rămân esențiali pentru menținerea sănătății cognitive.

Câte cești sunt asociate cu efecte pozitive

Analiza arată că beneficiile au fost cele mai evidente în rândul persoanelor care consumau zilnic două-trei cești de cafea cofeinizată sau una-două cești de ceai. Depășirea acestor cantități nu a adus avantaje suplimentare clare, susținând importanța moderației.

Rolul compușilor bioactivi

Cercetătorii menționează că substanțe precum cofeina și polifenolii ar putea avea efecte antiinflamatoare și neuroprotectoare, reducând stresul oxidativ asociat cu îmbătrânirea creierului. Beneficiile au fost observate indiferent de predispoziția genetică pentru demență.

Deși cafeaua și ceaiul nu pot preveni singure demența, consumul moderat al acestora ar putea face parte dintr-un stil de viață favorabil sănătății creierului. Pentru mulți, ideea că obiceiurile zilnice pot avea și efecte pe termen lung reprezintă o veste încurajatoare.

