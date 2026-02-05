Gerul persistent și lipsa hranei pun în pericol sute de cai sălbatici din zona Letea, una dintre cele mai izolate regiuni ale Deltei Dunării. Situația a fost semnalată de localnici, iar intervenția rapidă a scos la iveală imagini dramatice, greu de ignorat.

Ce au descoperit voluntarii în zonele greu accesibile din Letea

Alertat de oamenii din zonă, fotograful Marian Sterea a ajuns la fața locului împreună cu o echipă restrânsă de specialiști și voluntari. Accesul s-a dovedit extrem de dificil, iar temperaturile de minus cinci grade au amplificat starea critică a animalelor observate.

Pe teren, echipa a găsit zeci de cai vizibil slăbiți, unii incapabili să se mai ridice, prinși într-un peisaj dominat de și lipsă totală de hrană. Altele nu au mai rezistat frigului și foametei, imaginile surprinse devenind rapid un semnal de alarmă pentru autorități și public.

Imaginile surprinse de fotograf pot fi vizionate

Specialiștii spun că ajutorul trebuie să ajungă rapid, deoarece animalele sălbatice nu mai găsesc resurse naturale suficiente în condițiile actuale. Hrană precum lucerna, fânul și paiele poate face diferența între viață și moarte în următoarele zile.

Sprijinul logistic este la fel de important, întrucât transportul în zonă se realizează cu gabara, implicând costuri ridicate și eforturi constante. Cei care doresc să ajute pot aduce baloți sau pot contribui financiar pentru acoperirea cheltuielilor necesare deplasărilor, relatează Antena3.

Cum încearcă echipele să protejeze habitatul natural al animalelor

Pentru a evita riscuri suplimentare, locația exactă a hergheliilor nu este făcută publică, decizie menită să limiteze intervențiile umane necontrolate. Medicii veterinari implicați subliniază că protejarea habitatului este la fel de importantă ca furnizarea hranei.

„Nu vom divulga locația exactă, pentru a-i proteja de intervenții umane care le-ar putea pune în pericol habitatul. Vrem să continuăm să ducem hrană către ei și avem nevoie de sprijin. Pentru cei care nu pot aduce baloți, orice donație, oricât de mică, ajută enorm. N-am gasit varianta legala si rapida insa orice sugestie ne-ar ajuta. Transportul se face cu gabara și este nevoie de combustibil și resurse pentru a putea ajunge la cai”, a scris pe Facebook medicul veterinar Ștefan Răileanu.