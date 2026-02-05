B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)

Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 19:49
Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
sursa foto: Facebook/ Marian Sterea
Cuprins
  1. Ce au descoperit voluntarii în zonele greu accesibile din Letea
  2. Cum încearcă echipele să protejeze habitatul natural al animalelor

Gerul persistent și lipsa hranei pun în pericol sute de cai sălbatici din zona Letea, una dintre cele mai izolate regiuni ale Deltei Dunării. Situația a fost semnalată de localnici, iar intervenția rapidă a scos la iveală imagini dramatice, greu de ignorat.

Ce au descoperit voluntarii în zonele greu accesibile din Letea

Alertat de oamenii din zonă, fotograful Marian Sterea a ajuns la fața locului împreună cu o echipă restrânsă de specialiști și voluntari. Accesul s-a dovedit extrem de dificil, iar temperaturile de minus cinci grade au amplificat starea critică a animalelor observate.

Pe teren, echipa a găsit zeci de cai vizibil slăbiți, unii incapabili să se mai ridice, prinși într-un peisaj dominat de gheață și lipsă totală de hrană. Altele nu au mai rezistat frigului și foametei, imaginile surprinse devenind rapid un semnal de alarmă pentru autorități și public.

Imaginile surprinse de fotograf pot fi vizionate AICI

Specialiștii spun că ajutorul trebuie să ajungă rapid, deoarece animalele sălbatice nu mai găsesc resurse naturale suficiente în condițiile actuale. Hrană precum lucerna, fânul și paiele poate face diferența între viață și moarte în următoarele zile.

Sprijinul logistic este la fel de important, întrucât transportul în zonă se realizează cu gabara, implicând costuri ridicate și eforturi constante. Cei care doresc să ajute pot aduce baloți sau pot contribui financiar pentru acoperirea cheltuielilor necesare deplasărilor, relatează Antena3.

Cum încearcă echipele să protejeze habitatul natural al animalelor

Pentru a evita riscuri suplimentare, locația exactă a hergheliilor nu este făcută publică, decizie menită să limiteze intervențiile umane necontrolate. Medicii veterinari implicați subliniază că protejarea habitatului este la fel de importantă ca furnizarea hranei.

„Nu vom divulga locația exactă, pentru a-i proteja de intervenții umane care le-ar putea pune în pericol habitatul. Vrem să continuăm să ducem hrană către ei și avem nevoie de sprijin. Pentru cei care nu pot aduce baloți, orice donație, oricât de mică, ajută enorm. N-am gasit varianta legala si rapida insa orice sugestie ne-ar ajuta. Transportul se face cu gabara și este nevoie de combustibil și resurse pentru a putea ajunge la cai”, a scris pe Facebook medicul veterinar Ștefan Răileanu.

Tags:
Citește și...
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
Eveniment
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Eveniment
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Eveniment
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
Eveniment
Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii
Eveniment
Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii
Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului
Eveniment
Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Eveniment
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Eveniment
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Ultima oră
20:41 - ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili
20:39 - Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
20:38 - Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
20:05 - Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
19:43 - „Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
19:33 - Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
19:12 - Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
19:07 - Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
19:02 - Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 aduc medalii cu valori fără precedent. Cât costă aurul, argintul și bronzul
18:36 - Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii