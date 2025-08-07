B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi

Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 20:58
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Sursa foto: unsplash

Oradea devine primul oraș-pilot pentru un model urban în care animalele de companie sunt tratate ca membri ai orașului, nu doar ai familiei.

Câinii care trec testele de dresaj pot primi acces în restaurante, mall-uri sau hoteluri, într-un proiect coordonat cu autoritățile și asociațiile chinologice.

Cuprins:

  • Cum testează Oradea noul experiment
  • Ce se va întâmpla în celelalte orașe
  • Care este lecția din spatele experimentului

Cum testează Oradea noul experiment

Oradea experimentează o nouă relație între oameni și animalele de companie, în care accesul în spațiile publice nu mai este condiționat de interdicții, ci de comportament. În cadrul acestui proiect local, câinii care finalizează cursuri speciale de dresaj primesc un atestat de bune maniere, ce le permite să-și însoțească stăpânul în restaurante sau hoteluri.

„Să meargă la pas, să facă un ‘șezi’ când te oprești, te întâlnești cu un prieten, câinele trebuie să stea liniștit lângă tine, să nu sară în stânga-dreapta, să nu sară pe omul din fața ta”, a explicat Dacian Ilieș, dresor coordonator, pentru Știrile Pro TV.

Ce se va întâmpla în celelalte orașe

Modelul implementat în Oradea ar putea fi luat drept exemplu și pentru celelalte orașe, dacă rezultatele sunt convingătoare. Industria HoReCa pare deja deschisă inițiativei „pet-friendly”, spunând că a crescut numărul de clienți.

„Noi suntem pet-friendly deja de un an. Și sperăm că, dacă aducem clienții cu animale, să vină mai mulți”, a declarat Sașa Guzun, angajat al unui hotel din Oradea, potrivit sursei citate.

Care este lecția din spatele experimentului

În centrul lecției nu sunt animalele, ci modul în care orașele pot învăța să integreze relații noi, fără haos și compromisuri legate de confortul public. Atestatul de bună purtare canină funcționează ca un pașaport urban și este valabil în spațiile care se înscriu voluntar în program.

Modelul propus de Oradea pune în discuție mai mult decât o simplă prezență a animalelor în restaurante, este un experiment legat de încrederea pentru acestea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Externe
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
Eveniment
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
Eveniment
Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Eveniment
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Eveniment
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Eveniment
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Eveniment
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Eveniment
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Ultima oră
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
22:33 - Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
22:21 - Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
22:03 - Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
21:59 - Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
21:50 - O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
21:33 - Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
21:19 - Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
21:08 - Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
21:08 - Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”