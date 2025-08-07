Oradea devine primul oraș-pilot pentru un model urban în care de companie sunt tratate ca membri ai , nu doar ai familiei.

Câinii care trec testele de dresaj pot primi acces în restaurante, mall-uri sau hoteluri, într-un proiect coordonat cu autoritățile și asociațiile chinologice.

Cum testează Oradea noul experiment

Ce se va întâmpla în celelalte orașe

Care este lecția din spatele experimentului

Oradea experimentează o nouă relație între oameni și animalele de companie, în care accesul în spațiile publice nu mai este condiționat de interdicții, ci de comportament. În cadrul acestui proiect local, câinii care finalizează cursuri speciale de dresaj primesc un atestat de bune maniere, ce le permite să-și însoțească stăpânul în restaurante sau hoteluri.

„Să meargă la pas, să facă un ‘șezi’ când te oprești, te întâlnești cu un prieten, câinele trebuie să stea liniștit lângă tine, să nu sară în stânga-dreapta, să nu sară pe omul din fața ta”, a explicat Dacian Ilieș, dresor coordonator, pentru

Modelul implementat în Oradea ar putea fi luat drept exemplu și pentru celelalte orașe, dacă rezultatele sunt convingătoare. Industria HoReCa pare deja deschisă inițiativei „pet-friendly”, spunând că a crescut numărul de clienți.

„Noi suntem pet-friendly deja de un an. Și sperăm că, dacă aducem clienții cu animale, să vină mai mulți”, a declarat Sașa Guzun, angajat al unui hotel din Oradea, potrivit sursei citate.

În centrul lecției nu sunt animalele, ci modul în care orașele pot învăța să integreze relații noi, fără haos și compromisuri legate de confortul public. Atestatul de bună purtare canină funcționează ca un pașaport urban și este valabil în spațiile care se înscriu voluntar în program.

Modelul propus de Oradea pune în discuție mai mult decât o simplă prezență a animalelor în restaurante, este un experiment legat de încrederea pentru acestea.