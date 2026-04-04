B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Călătoria cu metroul, mai scumpă din mai 2026. Cât ar putea ajunge să coste un bilet

Călătoria cu metroul, mai scumpă din mai 2026. Cât ar putea ajunge să coste un bilet

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 22:06
Sursă Foto: Facebook - Metrorex
Cuprins
  1. Se scumpește metroul din București? Cât ar putea costa o călătorie din mai 2026
  2. Când s-a scumpit ultima dată metroul și ce s-a schimbat atunci

Vești deloc plăcute pentru călători! Prețul unei călătorii cu metroul în București ar putea crește din nou. De la 1 mai 2026, un bilet ar urma să ajungă la 7 lei, față de 5 lei cât costă în prezent.

Se scumpește metroul din București? Cât ar putea costa o călătorie din mai 2026

Vești importante pentru călătorii din Capitală. O nouă majorare a tarifelor la metrou este luată în calcul. Potrivit unei propuneri înaintate de Metrorex, prețul unei călătorii ar urma să crească de la 5 lei la 7 lei, începând cu 1 mai 2026.

Măsura nu este încă definitivă, însă a intrat deja în discuție la nivel oficial. Ministrul Transporturilor a confirmat că există negocieri în desfășurare și că o decizie finală va fi anunțată în perioada următoare, informează libertatea.ro.

Când s-a scumpit ultima dată metroul și ce s-a schimbat atunci

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a crescut semnificativ, de la 3 lei la 5 lei. Nu doar biletele au fost afectate, ci și abonamentele și cartelele multiple, care au înregistrat creșteri importante.

Astfel, abonamentul lunar a ajuns la 100 de lei, iar cel anual la 900 de lei, ceea ce a pus presiune pe bugetele celor care folosesc zilnic metroul.

În contextul unei noi posibile scumpiri, rămâne de văzut dacă bucureștenii își vor modifica obiceiurile de transport. Sau dacă vor continua să folosească metroul ca principal mijloc de deplasare.

Tags:
Ultima oră
