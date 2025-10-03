Anul școlar 2025 – 2026 a început deja, iar Ministerul Educației a stabilit clar calendarul cu module de cursuri și vacanțele elevilor. Prima pauză vine la finalul lunii octombrie, iar structura este diferită față de anii trecuți, fiind împărțită în cinci module și tot atâtea vacanțe. Elevii și părinții trebuie să fie atenți la datele exacte pentru a-și organiza activitățile, iar cadrele didactice trebuie să respecte programul stabilit. Structura modulară permite atât perioade de învățare concentrate, cât și momente de odihnă necesare pentru recuperarea energiei și consolidarea cunoștințelor.
Conform structurii oficiale, anul școlar are în total 36 de săptămâni de cursuri. Acestea sunt organizate în cinci module, alternate de cinci vacanțe. Întreaga perioadă de studiu se întinde din 8 septembrie 2025 până pe 19 iunie 2026, data oficială de final a cursurilor.
Primul modul de cursuri se încheie vineri, 24 octombrie 2025. Începând de sâmbătă 25 octombrie, toți elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă. Aceasta durează o săptămână, între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Cursurile reîncep pe 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul.
Elevii beneficiază de mai multe perioade de odihnă, distribuite pe parcursul anului:
Pe lângă structura standard a cursurilor, școlile trebuie să organizeze și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea vor avea loc în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, și vor avea câte cinci zile consecutive fiecare. Calendarul exact este decis de fiecare unitate de învățământ în parte.