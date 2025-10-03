B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile

Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 15:54
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum arată anul școlar 2025 – 2026
  2. Ce vacanțe sunt prevăzute în calendarul noului an școlar
  3. Ce se întâmplă cu programele speciale

Anul școlar 2025 – 2026 a început deja, iar Ministerul Educației a stabilit clar calendarul cu module de cursuri și vacanțele elevilor. Prima pauză vine la finalul lunii octombrie, iar structura este diferită față de anii trecuți, fiind împărțită în cinci module și tot atâtea vacanțe. Elevii și părinții trebuie să fie atenți la datele exacte pentru a-și organiza activitățile, iar cadrele didactice trebuie să respecte programul stabilit. Structura modulară permite atât perioade de învățare concentrate, cât și momente de odihnă necesare pentru recuperarea energiei și consolidarea cunoștințelor.

Cum arată anul școlar 2025 – 2026

Conform structurii oficiale, anul școlar are în total 36 de săptămâni de cursuri. Acestea sunt organizate în cinci module, alternate de cinci vacanțe. Întreaga perioadă de studiu se întinde din 8 septembrie 2025 până pe 19 iunie 2026, data oficială de final a cursurilor.

Primul modul de cursuri se încheie vineri, 24 octombrie 2025. Începând de sâmbătă 25 octombrie, toți elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă. Aceasta durează o săptămână, între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Cursurile reîncep pe 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul.

Ce vacanțe sunt prevăzute în calendarul noului an școlar

Elevii beneficiază de mai multe perioade de odihnă, distribuite pe parcursul anului:

  • 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă
  • 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă, cea mai lungă, cu 18 zile libere
  • 9 februarie – 1 martie 2026 – vacanța de schi sau vacanța mobilă, la alegerea inspectoratelor școlare
  • 4 aprilie – 14 aprilie 2026 – vacanța de Paște sau de primăvară
  • 20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța mare de vară

Ce se întâmplă cu programele speciale

Pe lângă structura standard a cursurilor, școlile trebuie să organizeze și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea vor avea loc în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, și vor avea câte cinci zile consecutive fiecare. Calendarul exact este decis de fiecare unitate de învățământ în parte.

Tags:
Citește și...
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Eveniment
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Eveniment
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Eveniment
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Eveniment
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Ultima oră
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:27 - Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
15:15 - Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)