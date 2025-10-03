Anul școlar 2025 – 2026 a început deja, iar a stabilit clar calendarul cu module de cursuri și vacanțele elevilor. Prima pauză vine la finalul lunii octombrie, iar structura este diferită față de anii trecuți, fiind împărțită în cinci module și tot atâtea vacanțe. Elevii și părinții trebuie să fie atenți la datele exacte pentru a-și organiza activitățile, iar cadrele didactice trebuie să respecte programul stabilit. Structura modulară permite atât perioade de învățare concentrate, cât și momente de odihnă necesare pentru recuperarea energiei și consolidarea cunoștințelor.

Cum arată anul școlar 2025 – 2026

Conform structurii oficiale, are în total 36 de săptămâni de cursuri. Acestea sunt organizate în cinci module, alternate de cinci vacanțe. Întreaga perioadă de studiu se întinde din 8 septembrie 2025 până pe 19 iunie 2026, data oficială de final a cursurilor.

Primul modul de cursuri se încheie vineri, 24 octombrie 2025. Începând de sâmbătă 25 octombrie, toți elevii din învățământul preuniversitar intră în vacanța de toamnă. Aceasta durează o săptămână, între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Cursurile reîncep pe 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul.

Ce vacanțe sunt prevăzute în calendarul noului an școlar

Elevii beneficiază de mai multe perioade de odihnă, distribuite pe parcursul anului:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă, cea mai lungă, cu 18 zile libere

9 februarie – 1 martie 2026 – vacanța de schi sau vacanța mobilă, la alegerea inspectoratelor școlare

4 aprilie – 14 aprilie 2026 – vacanța de Paște sau de primăvară

20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța mare de vară

Ce se întâmplă cu programele speciale

Pe lângă structura standard a cursurilor, trebuie să organizeze și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea vor avea loc în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, și vor avea câte cinci zile consecutive fiecare. Calendarul exact este decis de fiecare unitate de învățământ în parte.