Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)

Călin Georgescu a mers la Tribunalul București, unde judecătorii analizează contestația din dosarul de propagandă extremistă. Fostul candidat încearcă să amâne începrea procesului pe fond.

Georgescu nu se teme de justiție, dar vrea să o fenteze

Oriunde merge, Călin Georgescu spune că nu se teme de justiție, dar încearcă din toate puterile să amâne orice decizie. Așa se întâmplă și în dosarul de propagandă extremistă, unde a făcut o contestație încercând să amâne începerea propriu-zisă a procesului.

„Astăzi ne-am judecat în contestația de la camera preliminară. Sigur că din perspectiva temeiniciei și legalității concluziilor noastre, contestația ar fi trebuit admisă de pe scaun. Noi mai știm un lucru, răbdarea este o virtute și când ai răbdare, justiția se va înfăptui„, a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a venit cu același discurs. Că au fost furate alegerile și că statul român nu își face treaba. Bineînțeles că vrea desecretizarea ședinței CSAT care a dus la anularea alegerilor. A mai dat un citat, a mai rostit o pildă…

„Dreptatea este fără îndoială un ideal agreat de noi toți, însă categoric că doar o justiție adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare și probabil că va înregistra astăzi un succes efemer.

Nicolae Iorga spunea așa: „Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Oamenii fericiți nu își pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocrii și invidioși, adică clasa politică.

Poporul român, cel trezit în conștiință știe că permanent dă „testul credinței” pentru apărarea valorilor milenare și pentru a înțelege că suferința este o dovadă de mântuire.

Reiterez desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și adaug toate documentele serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor și toate trebuiesc desecretizate începând cu data de 24 noiembrie 2024, când sistemul a fost luat prin surprindere de „trezirea în conștiință” a poporului român.

Nu cedez. Mă puteți judeca voi pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Prefer o zi lup, decât o viață jigodie„, a declarat Călin Georgescu, în strigătele celor câțiva susținători care au venit la .

Acuzații în dosarul de propagandă extremistă

Călin Georgescu se află în continuare sub control judiciar, măsură menținută de instanță la ultimul termen de judecată. Dosarul de propagandă extremistă a fost trimis instanței la 2 iulie 2025.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu ar fi propagat public idei și concepții fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și cultul unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid și infracțiuni contra umanității, printre care Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu.

Conform legislației în vigoare, astfel de infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, iar în cazul formei continuate, pedeapsa poate ajunge, prin contopire, la aproximativ 5 ani de detenție.

Georgescu, acuzat de tentativă de lovitură de stat

Călin Georgescu a fost trimis în judecată și într-un alt dosar, alături de mercenarul și alte 20 de persoane. Toți sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi pus la cale un plan violent de destabilizare a României. În acest dosar, Georgescu este acuzat de complicitate la subminarea ordinii constituționale, infracțiune pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare.