Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României

Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României

Ana Maria
15 oct. 2025, 22:07
Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României
Sursa foto: Captura video Facebook / @Calin Georgescu
Cuprins
  1. Ce susține Călin Georgescu în petiția transmisă CSM-ului
  2. Petiție Călin Georgescu. Ce spune despre Nicușor Dan
  3. Petiție Călin Georgescu. Ce legătură are petiția cu dosarul penal al lui Georgescu
  4. Cum s-a ajuns la conflictul între CSM și președinte

Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să se măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Mai exact, fostul candidat la alegerile prezidențiale a trimis o petiție la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin intermediul casei de avocatură Sinescu & Nazat.

Acesta cere instituției să ia măsuri împotriva președintelui României, Nicușor Dan. Georgescu îl acuză pe președinte de presupuse presiuni asupra judecătorilor și de ingerință gravă în actul de justiție.

În acel document, Georgescu solicită CSM-ului să ia măsuri pentru ”protejarea independenței justiției”, potrivit G4Media. Georgescu susține că declarațiile șefului statului privind dosarul său penal ar fi creat o presiune publică asupra magistraților.

Ce susține Călin Georgescu în petiția transmisă CSM-ului

În textul petiției, Georgescu afirmă:

”Mai mult, este evident faptul că, prin prisma statutului de Președinte al României pe care îl deține emitentul afirmațiilor redate, aspect coroborat cu contextul socio-juridic existent în România în acest moment, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate, prin încălcarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. Or, în mod evident, vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță judecătorească, printr-o hotărâre definitivă de condamnare”.

Petiție Călin Georgescu. Ce spune despre Nicușor Dan

El consideră că aceste acțiuni slăbesc încrederea populației în instituțiile statului și „interferează în actul de justiție”. De asemenea, că generează o percepție publică de amestec al factorului politic în deciziile judecătorilor.

”Așa cum am susținut, acțiunile Președintelui României, domnul NICUȘOR DAN, reprezintă un veritabil incident de integritate ce creează un prejudiciu populației (slăbirea încrederii în instituțiile statului) și, în mod direct, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. De asemenea, un aspect extrem de important este reprezentat de faptul că afirmațiile prezentate anterior, realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție, punându-se, astfel, la îndoială, caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată, aspect nepermis, ce contravine principiilor fundamentale de funcționare ale unei societăți democratice.

În acest sens, vă rog să aveți în vedere faptul că Președintele României, domnul NICUȘOR DAN, prin afirmațiile sale, interferează în actul de justiție, discreditând rolul instanțelor de judecată din România, ceea ce creează o percepție în rândul unui observator obiectiv de amestec al factorului politic în actul jurisdicțional. Mai mult, ca urmare a tuturor aspectelor învederate anterior, există riscul evident ca asupra judecătorilor să se creeze o presiune artificială, nepermisă într-o societate democratică cu o justiție independentă”, a mai scris în petiție Georgescu.

”Scopul prezentei petiții este de a vă supune atenției aspectele ante-menționate și, de asemenea, de a vă solicita să efectuați o analiză obiectivă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul identificării unor măsuri și demersuri corespunzătoare, necesare pentru protejarea independenței justiției”, este menționat la finalul petiției, de către Călin Georgescu.

Petiție Călin Georgescu. Ce legătură are petiția cu dosarul penal al lui Georgescu

Această petiție vine la scurt timp după ce Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu. Mai exact, a fost trimis pe 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Printre cei 22 de inculpați se află și mercenarul Horațiu Potra.

În cadrul anchetei, procurorul general Alex Florența a prezentat un document derivat din rechizitoriu. În acel document se arată că persoane din anturajul lui Georgescu ar fi avut legături cu Rusia. O companie cu conexiuni rusești ar fi desfășurat, din 2019, activități de microtargetare online similare cu modelul Cambridge Analytica.

Președintele Nicușor Dan a vorbit public despre „războiul hibrid dus de Rusia împotriva României” și a reluat acuzațiile Parchetului.

Cum s-a ajuns la conflictul între CSM și președinte

Nu este prima tensiune între Consiliul Superior al Magistraturii și șeful statului. În iulie 2025, CSM l-a acuzat pe Nicușor Dan, printr-o scrisoare deschisă, că a blocat activitatea instanțelor. Mai exact, prin refuzul de a semna decretele pentru pensionarea și numirea a 50 de magistrați.

Instituția este condusă de Elena Costache, considerată o apropiată a judecătoarei Lia Savonea, șefa Curții Supreme. Petiția lui Georgescu riscă acum să reaprindă disputa dintre Palatul Cotroceni și sistemul judiciar.

