Călin Georgescu și Horațiu Potra ajung, pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații vor decide astăzi dacă începe judecata în dosarul privind tentativa de lovitură de stat și ce măsuri preventive se impun în continuare pentru inculpați.

În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, folosind arme albe, cu scopul de a destabiliza instituțiile statului după anularea alegerilor. Dosarul este analizat în procedura de cameră preliminară, potrivit Antena 3 CNN.

Ce măsuri preventive sunt în vigoare pentru inculpații Călin Georgescu și Horațiu Potra

Horațiu Potra este adus în fața judecătorilor direct din arest, în timp ce Călin Georgescu se află sub control judiciar. Ambii încearcă, prin apărători, să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda probelor existente și a declarațiilor martorilor care ar confirma planul pus la cale.

La mai bine de un an de la dejucarea planului, întâlnirea din sala de judecată are loc după ce Potra a fost adus în România, în cătușe, din Dubai. Șeful mercenarilor, fiul și nepotul său se află în arest preventiv, după ce a confirmat mandatele emise în lipsă pe numele lor.

Cum ar fi fost pregătit Călin Georgescu și Horațiu Potra planul de destabilizare

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost pus la cale la o fermă din . În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alți 20 de „locotenenți” ai mercenarului, au fost trimiși în judecată pentru o amplă acțiune de destabilizare.

Anchetatorii susțin că mai mulți apropiați ai lui Potra ar fi venit în București cu mașini în care aveau arme albe, pregătiți să declanșeze proteste violente după anularea alegerilor.

Ce rol a avut extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai

În timpul cercetărilor, Horațiu Potra a părăsit țara împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost arestați pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova, și au fost extrădați recent în România.

Aceștia sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România. Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost trimis în judecată alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și Călin Georgescu.

Ce urmează în procesul tentativei de lovitură de stat

Atât apărarea lui Călin Georgescu, cât și cea a lui Horațiu Potra vor încerca să obțină retrimiterea dosarului la Parchet, un demers considerat dificil, având în vedere probele existente, inclusiv întâlniri documentate și declarații ale martorilor.