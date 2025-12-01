B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională

„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională

Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 14:40
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Vorbitorincii / YouTube
Cuprins
  1. CTP: Sărbătoarea de pe 23 August a fost desființată. O greșeală, după părerea mea
  2. CTP: Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…

Cristian Tudor Popescu a tratat în cheie amar-ironică modul în care e sărbătorită Ziua Națională a României. Gazetarul și-a imaginat un alt fel de a sărbători și a încheiat exercițiul tot cu o ironie, de data aceasta aluzie la dronele rusești care zburdă în voie pe cerul patriei.

CTP: Sărbătoarea de pe 23 August a fost desființată. O greșeală, după părerea mea

„Cine a lipsit de 1 Decembrie

Pe vremuri, sărbătoarea națională a României era 23 August. După `89 a fost desființată. O greșeală, după părerea mea. Semnificația ei trebuia recuperată, înlăturând minciuna comunistă a rolului principal în insurecție pe care l-ar fi jucat PCR, partid anexă a URSS. Regele Mihai și partidele istorice, PNȚ, PNL, Social-Democrații, conducerea Armatei, factorii principali ai loviturii de stat care l-a înlăturat pe liderul militaro-fascist Ion Antonescu, repuși în drepturi.

Și atunci, 23 august putea fi sărbătorită printr-o paradă militară, cum e acum de 1 Decembrie, ca zi a Armatei Române, care a luptat din greu pentru eliberarea fiecărei palme de pământ românesc de sub ocupația nazistă.

Iar 1 Decembrie să fie cu adevărat Sărbătoarea Națională a Unirii. Simbolul militar nu e întru totul unificator – mai ales că rolul armatei în lupta pentru Unire e destul de controversat. Forțele armate apără unitatea și suveranitatea statului în fața unei agresiuni externe. Dar principalul pericol nu vine din afară. Războiul interior, toți împotriva tuturor, poate frânge țara”, a scris gazetarul, pe Facebook.

CTP: Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…

Cristian Tudor Popescu a susținut apoi că de 1 Decembrie n-ar trebui să se facă o paradă, ci o reuniune în care să fie reprezentate toate categoriile socio-profesionale, inclusiv „magistrații, asociație hrăpăreață separatistă, disprețuitoare față de restul românilor”.

„De 23 August, în chip festivist comunist, erau totuși reprezentate toate categoriile socio-profesionale ale României. Muncitori industriali, țărani, ingineri, medici, profesori, sportivi, artiști, militari… Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie. Români din toate colțurile țării și din diaspora să se adune nu la București, în locul îngust din jurul Arcului de Triumf, ci la Alba, la lărgime, pe Câmpul lui Horea, ca în 1918. Sindicatele, organizațiile profesionale pot să aducă reprezentanți ai breslelor. Politicienii și preoții dau năvală oricum, dar firesc ar fi să vedem acolo și români care ne fac cinste: Nadia Comăneci, Laura Codruța Kovesi, Simona Halep, David Popovici, Nobelul pentru Chimie Stefan Walter Hell, Ana Blandiana, Silviu Purcărete, Victor Rebengiuc, violonistul Alexandru Tomescu sau tânărul român Miguel Gane, cel mai vândut poet contemporan din Spania. Până și magistrații, asociație hrăpăreață separatistă, disprețuitoare față de restul românilor, ar trebui să fie reprezentați. Până și românoșilor AUR (care seamănă toți între ei parcă sunt scoși dintr-un reactor genetic), deși sunt partidul cu Unirea în nume, dar cel mai mare generator de ură, agresivitate și excluziune, nu li se poate refuza participarea.

Și mulți, mulți români, cel puțin 100.000 ca acum un veac, veniți din proprie dorință. Hore, mese întinse, mămăligă, ciolan cu fasole, cârnați și sarmale.

De 23 August se agitau portretele șefilor comuniști, apoi doar cele ale lui N și E Ceaușescu. De 1 Decembrie n-am văzut purtate portretele lui Ferdinand Întregitorul, Reginei Maria, ale lui Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Ion Inculeț, Iancu cavaler de Flondor, Gh. Pop de Băsești…

Și a mai lipsit ceva la expoziția de forță a Armiei Române: o dronă rusească, care să dea rotocoale pe deasupra, cu gardă de onoare nește avioane de luptă de-ale noastre”, a mai scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

