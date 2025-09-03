B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților

Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 13:47
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cămătari dovediți în justiție vor pierde nu doar dobânzile cerute datornicilor, ci și suma pe care au împrumutat-o. Deputații corectează, astfel, o interpretare dată Codului Penal, de Înalta Curte de Casație și Justiție, în favoarea cămătarilor.

Cuprins:

  • Cămătarii vor pierde banii dați cu împrumut
  • Cum este motivată inițiativa legislativă

Cămătarii vor pierde banii dați cu împrumut

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care are drept scop modificarea Codului penal. Modificarea prevede că, în cazul infracţiunii de camătă, vor fi confiscate atât suma de bani dată sub formă de împrumut, cât şi dobânda obţinută de la datornici. Autorii proiectului, au propus această reglementare pentru a corecta o decizie a ÎCCJ.

„[P]rin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracţiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal”, susțin autorii proiectului de act normativ.

Actul normativ adoptat modifică articolul 351 din Codul penal și stabilește regula potrivit căreia, în cazul infracţiunii de camătă, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii, în situaţia în care aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate.

„Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât şi asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, prevede textul adoptat.

Cum este motivată inițiativa

Autorii actului normativ susțin că prin interpretarea dată de ÎCCJ, suma de bani pe care cămătarii au folosit-o în scop infracțional nu era supusă confiscării.

„Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracţional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal”, susțin autorii legii.

Infracţiunea de camătă constă în „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire”, de către o persoană neautorizată. Prin urmare, susțin autorii legii, suntem în fața unei fapte care implică săvârşirea mai multor acte pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul elementului material.

„Prin urmare, excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârşesc infracţiuni de camătă să îşi minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranţă ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au argumentat au torii legii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Eveniment
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Eveniment
Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Eveniment
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Eveniment
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Eveniment
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Ultima oră
15:35 - Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
15:35 - Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)