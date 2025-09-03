Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților

Cămătari dovediți în justiție vor pierde nu doar dobânzile cerute datornicilor, ci și suma pe care au împrumutat-o. Deputații corectează, astfel, o interpretare dată Codului Penal, de Înalta Curte de Casație și Justiție, în favoarea cămătarilor.

a adoptat un proiect de care are drept scop modificarea Codului penal. Modificarea prevede că, în cazul infracţiunii de camătă, vor fi confiscate atât suma de bani dată sub formă de împrumut, cât şi dobânda obţinută de la datornici. Autorii proiectului, au propus această reglementare pentru a corecta o decizie a ÎCCJ.

„[P]rin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracţiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal”, susțin autorii proiectului de act normativ.

Actul normativ adoptat modifică articolul 351 din și stabilește regula potrivit căreia, în cazul infracţiunii de camătă, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii, în situaţia în care aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate.

„Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât şi asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, prevede textul adoptat.

Cum este motivată inițiativa

Autorii actului normativ susțin că prin interpretarea dată de ÎCCJ, suma de bani pe care cămătarii au folosit-o în scop infracțional nu era supusă confiscării.

„Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracţional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal”, susțin autorii legii.

Infracţiunea de camătă constă în „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire”, de către o persoană neautorizată. Prin urmare, susțin autorii legii, suntem în fața unei fapte care implică săvârşirea mai multor acte pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul elementului material.

„Prin urmare, excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârşesc infracţiuni de camătă să îşi minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranţă ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au argumentat au torii legii.