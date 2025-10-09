Campania de promovare a cărții electronice de identitate va fi una amplă și se va desfășura timp de trei luni, pe TV, radio, online și în cinematografe. (MAI) a atribuit, pe 1 octombrie, contractul în valoare de 9,85 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro, fără TVA), fonduri provenite din PNRR.

Cine se ocupă de campania de promovare a cărții electronice de identitate

MAI a primit o singură ofertă la licitație, venită din partea unei asocieri de patru firme conduse de Complete Media Grup. Din această asociere mai fac parte The Plan B Concept SRL, Best Advertising Worldwide și Mercury360 Communications SRL. Potrivit datelor din SEAP, liderul de proiect, Complete Media Grup, va subcontracta 82% din contract, adică peste 8 milioane de lei, către celelalte firme, care vor realiza efectiv spoturile și materialele promoționale. Aceeași companie a derulat anterior campanii media pentru MAI și Consiliul Superior al Magistraturii, inclusiv cele pentru siguranță rutieră și actele de stare civilă.

Ce presupune campania de promovare a cărții electronice de identitate

Campania de promovare a cărții electronice de identitate include trei spoturi TV, trei spoturi radio, dar și două clipuri video dedicate ecranelor din malluri și cinematografe. În plus, va fi derulată o campanie online de amploare, prin social media și Google Ads, completată de cel puțin două evenimente publice și 10.000 de flyere promoționale.

Potrivit estimărilor MAI, mesajele campaniei vor ajunge la peste 2 milioane de cetățeni, asigurând o comunicare coerentă și unitară pe toate platformele, de la TikTok la YouTube. O parte dintre materialele video vor fi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a oferi o prezentare modernă și atractivă a noii cărți electronice de identitate.

De ce investește MAI în promovarea cărții electronice de identitate

Ministerul Afacerilor Interne a decis lansarea unei campanii de sensibilizare pentru a încuraja utilizarea (CEI) și a serviciilor digitale aferente. Documentul a început să fie emis în martie 2025, în județul Cluj, extinzându-se apoi la nivel național până în august 2025.

Guvernul a aprobat în vară reducerea țintei din PNRR, de la 5 milioane la 3,5 milioane de beneficiari, și a tăiat 21 de milioane de euro din bugetul total, pe fondul interesului scăzut al populației și al capacității administrative reduse a unor autorități locale. Până acum, peste 662.000 de cetățeni au obținut cartea electronică de identitate, potrivit datelor oficiale MAI.

Ce soluție s-a găsit pentru problemele apărute cu noile cărți electronice de identitate

După ce mai mulți români au semnalat dificultăți în folosirea noilor cărți electronice de identitate, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o soluție tehnologică menită să elimine birocrația. Problemele au apărut din cauza faptului că adresa de domiciliu nu mai este vizibilă pe document, ci stocată digital pe cip, iar multe instituții sau bănci nu dețin cititoare compatibile. În consecință, unii cetățeni nu au putut încheia abonamente la bibliotecă, accesa servicii bancare sau trece frontiera.

Pentru a remedia situația, MAI a lansat la sfârșitul lunii septembrie , care permite citirea rapidă și sigură a datelor de domiciliu din cartea electronică de identitate. Aplicația poate fi utilizată atât de cetățeni, cât și de instituții publice sau private, contribuind la simplificarea procedurilor administrative. Ministerul subliniază că RoCEIReader „respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică”, iar aplicația este disponibilă gratuit în Google Play, urmând să apară și în App Store.