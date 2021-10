Campania de vaccinare își păstrează cadența: 111.556 de persoane vaccinate cu prima doză în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 150.935 de persoane, arată datele transmise miercuri seară de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Astfel, până la ora actuală, în țara noastră au primit măcar o doză de ser mai bine de 6,73 milioane de persoane.

Este a doua zi consecutivă când sunt vaccinate cu prima doză peste 111.000 de persoane

Dintre persoanele vaccinate în ultima zi, la 111.556 a fost administrată prima doză, în timp ce 11.607 au primit doza a doua. Pentru doza a treia, așa-numitul booster, au venit 27.772 de persoane.

Din 27 decembrie 2020 și până miercuri seară, în țara noastră a fost efectuată măcar o doză de vaccin anti-COVID-19 la 6.732.866 de persoane, dintre care 6.110949 au primit și doza a doua, iar 787.440 chiar și doza a treia.

În total au fost administrate 12.280.258 de doze din cele patru vaccinuri anti-COVID-19 utilizate, astfel: 9.274.175 de la Pfizer; 803.157 de la Moderna; 851.925 de la AstraZeneca; 1.351.001 de la Johnson & Johnson.

La nivelul centrelor de vaccinare au fost înregistrate 18.303 reacții adverse, reprezentând o pondere de 1,49 la mia de doze administrate. Concret, este vorba despre 1.973 reacții de tip local, respectiv 16.330 reacții generale.

CNCVA a menționat că 124 de reacții adverse sunt în curs de investigare.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a spus recent că, dacă se păstrează același trend, acoperirea vaccinală ar putea depăși 70% până la finalul anului 2021, o opinie împărtășită și de fostul reprezentat al României la OMS, Alexandru Rafila.

„Dacă ritmul de vaccinare se menține conform acestui trend, până la finalul acestui an am putea să depășim o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populația rezidentă de peste 12 ani. Am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, de la 6,5 milioane. O medie zilnică a persoanelor care se vaccinează pentru prima dată de aproximativ 80.000 de persoane. Avem capacitate de vaccinare, putem să asigurăm acest ritm de vaccinare. Doar în felul acesta putem să spunem că România și-a atins obiectivele”, declara Valeriu Gheorghiță, marți, 26 octombrie.