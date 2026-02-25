B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama

„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 15:00
„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
Bucatarie/Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Funcționează 24 de ore din 24
  2. Obiceiuri care cresc consumul
  3. Investiție sau economie pe termen lung?

Pe fondul scumpirilor la energie, tot mai mulți români își verifică atent consumul din casă. Deși mulți dau vina pe aparatele folosite ocazional, precum cuptorul electric sau mașina de spălat, adevăratul mare consumator poate fi electrocasnicul care funcționează non-stop: frigiderul.

Funcționează 24 de ore din 24

Spre deosebire de alte aparate, frigiderul este conectat permanent la priză. Compresorul pornește automat ori de câte ori temperatura din interior crește, ceea ce înseamnă cicluri repetate de funcționare pe tot parcursul zilei și al nopții, scrie Click.

Potrivit estimărilor din industrie, frigiderul poate reprezenta între 15% și 20% din consumul total de energie al unei gospodării. În cazul aparatelor mai vechi, procentul poate fi chiar mai mare.

Modelele fabricate în urmă cu 10-15 ani pot consuma chiar și dublu față de variantele moderne încadrate în clase energetice superioare. Eticheta energetică indică în mod clar consumul anual estimat, exprimat în kWh, și poate oferi un indiciu important despre impactul asupra facturii.

Un aparat ineficient poate adăuga, în timp, sume considerabile la costurile lunare, fără ca proprietarii să conștientizeze cauza.

Obiceiuri care cresc consumul

Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că nu doar vechimea aparatului contează, ci și modul în care este utilizat. Printre cele mai frecvente greșeli se numără:

  • Setarea unei temperaturi prea scăzute (valorile recomandate sunt 3–5°C pentru frigider și -18°C pentru congelator);
  • Introducerea alimentelor fierbinți direct în interior;
  • Deschiderea frecventă și prelungită a ușii;
  • Garnituri uzate, care permit pierderea aerului rece;
  • Amplasarea frigiderului lângă surse de căldură, precum aragazul sau caloriferul.

Toți acești factori determină compresorul să funcționeze mai intens și mai des, crescând implicit consumul de energie.

Investiție sau economie pe termen lung?

Înlocuirea unui frigider presupune un cost inițial important, însă diferența de consum dintre un model vechi și unul modern poate amortiza investiția în câțiva ani.

În paralel, ajustările simple (reglarea corectă a temperaturii, întreținerea periodică și evitarea suprasolicitării) pot reduce imediat consumul și pot contribui la scăderea facturii la energie.

