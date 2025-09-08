Primul tren electric produs în Polonia va ajunge în România la finalul lunii septembrie, când va intra în teste, a anunțat, pe Facebook, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

RE-IR2 – prima ramă electrică interregională – produsă în Polonia va ajunge în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional. Aceasta a fost recepţionată preliminar în Polonia, a anunţat ARF luni, 8 septembrie.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a informat că, în perioada 03 – 04 septembrie, o delegație formată din reprezentanți ai instituției s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz.

„Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs, aferent contractului de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF și PESA"

În cadrul vizitei, s-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi național.

Valoarea totală a proiectului este de 919,003,274.03 lei, din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 558,724,754.33 lei, iar cofinanțarea națională reprezintă 213,546,904.50 lei şi TVA aferent în valoare de 146,731,615.20 lei.

Care sunt rutele pe car ele va servi ramele electrice

Ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1453/2022, pe următoarele rute:

– Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov;

– Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova;

– Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);

– (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– (Giurgiu) București – Ciulnița – Călărași.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj-Napoca – Oradea şi Craiova – Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate şi pe următoarele rute de circulație:

– Oradea – Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov;

– Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.