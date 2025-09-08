B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula

Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula

George Lupu
08 sept. 2025, 21:12
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
Sursa foto: ARF/Facebook

Primul tren electric produs în Polonia va ajunge în România la finalul lunii septembrie, când va intra în teste, a anunțat, pe Facebook, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Când va fi adus în țară primul tren electric produs în Polonia

RE-IR2 – prima ramă electrică interregională – produsă în Polonia va ajunge în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional. Aceasta a fost recepţionată preliminar în Polonia, a anunţat ARF luni, 8 septembrie.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a informat că, în perioada 03 – 04 septembrie, o delegație formată din reprezentanți ai instituției s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producție a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz.

„Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepției preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului „Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs, aferent contractului de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF și PESA”, a scris ARF pe Facebook.

În cadrul vizitei, s-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârșitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi național.

Valoarea totală a proiectului este de 919,003,274.03 lei, din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 558,724,754.33 lei, iar cofinanțarea națională reprezintă 213,546,904.50 lei şi TVA aferent în valoare de 146,731,615.20 lei.

Care sunt rutele pe car ele va servi ramele electrice

Ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1453/2022, pe următoarele rute:

– Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov;

– Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova;

– Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);

– (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;

– (Giurgiu) București – Ciulnița – Călărași.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj-Napoca – Oradea şi Craiova – Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate şi pe următoarele rute de circulație:

– Oradea – Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov;

– Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
Eveniment
Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
Eveniment
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Eveniment
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Top firme funerare cu servicii complete și transparente
Eveniment
Top firme funerare cu servicii complete și transparente
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
Eveniment
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
Eveniment
Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
Eveniment
Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
Gestul extrem la care a recurs un bărbat din Argeș, după ce iubita l-a părăsit și a început o nouă relație. Patru persoane au fost reținute
Eveniment
Gestul extrem la care a recurs un bărbat din Argeș, după ce iubita l-a părăsit și a început o nouă relație. Patru persoane au fost reținute
Începe sau nu școala, de marți? Anunțul făcut de ministrul Educației: „Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică”
Eveniment
Începe sau nu școala, de marți? Anunțul făcut de ministrul Educației: „Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică”
Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
Eveniment
Un spion a fost prins în România. Este vorba despre fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova. Unde ar fi avut loc întâlnirile cu ofițeri KGB din Belarus
Ultima oră
21:26 - Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
21:13 - Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
20:48 - Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
20:45 - O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
20:18 - Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
20:12 - Top firme funerare cu servicii complete și transparente
20:11 - Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
20:10 - Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
20:07 - Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
20:04 - Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”